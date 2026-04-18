Трамп 'заборонив' Ізраїлю атакувати Ліван, Нетаньягу був шокований, - Axios

Різка заява президента США суперечила умовам перемир’я та викликала занепокоєння в уряді Нетаньягу.

Президент США Дональд Трамп спричинив резонанс заявою про те, що Ізраїль більше не має проводити авіаудари по Лівану. Його різкий допис викликав здивування та занепокоєння в ізраїльському керівництві.

Як повідомляє Axios, прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу та його команда були шоковані формулюванням Трампа, яке суперечить умовам нещодавно узгодженого перемир’я.

Раніше США оголосили про 10-денне припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном. Згідно з домовленостями, Ізраїль зобов’язувався утриматися від наступальних операцій, але зберігав право на самооборону у разі загроз.

Втім, Трамп написав: "Ізраїль більше не бомбардуватиме Ліван. США заборонили їм це робити". В інтерв’ю він додав, що не дозволить подальших ударів і наполягає на їх повному припиненні.

Реакція Ізраїлю

За даними джерел, ізраїльська сторона дізналася про заяву зі ЗМІ та негайно звернулася до Вашингтона за роз’ясненнями. Зокрема, посол Ізраїлю у США Єхіель Лейтер намагався з’ясувати, чи означає це зміну політики Сполучених Штатів.

У Білому домі згодом уточнили, що угода залишається чинною: Ізраїль не має проводити наступальних операцій, але може діяти в межах самооборони.

Попри перемир’я, ситуація залишається нестабільною. У п’ятницю ізраїльський безпілотник завдав удару по південному Лівану. Ізраїльська сторона заявила, що діяла у відповідь на порушення режиму тиші з боку угруповання "Хезболла".

Угода з Іраном - головні новини

Як повідомляв УНІАН, США та Іран ведуть таємні переговори щодо масштабного плану припинення протистояння, який передбачає розмороження 20 мільярдів доларів іранських активів.

Натомість Трамп заявив, що очікує швидкого укладення угоди з Іран – вже протягом найближчих одного-двох днів. За його словами, американські та іранські переговірники можуть зустрітися найближчими вихідними.

