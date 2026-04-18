Трамп: Я очікую угоду з Іраном за 'день-два'

Переговори на фінальній стадії, але ключові розбіжності між США та Іраном досі не усунуті.

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує швидкого укладення угоди з Іран – вже протягом найближчих одного-двох днів. За його словами, американські та іранські переговірники можуть зустрітися найближчими вихідними.

В інтервʼю Axios Трамп наголосив на своєму оптимізмі, зазначивши, що сторони демонструють готовність до домовленостей.

"Іранці хочуть зустрітися. Вони хочуть укласти угоду", – сказав він, додавши, що очікує швидкого результату.

Попри прогрес – ключові розбіжності залишаються

Водночас, за інформацією джерел, обізнаних із переговорами, остаточна угода поки не гарантована. Хоча сторони вже наблизилися до узгодження тристорінкового мирного плану, низка критичних питань досі не вирішена.

Серед можливих пунктів угоди – розмороження близько 20 мільярдів доларів іранських активів у відповідь на відмову Тегерана від запасів збагаченого урану. Також обговорюється введення мораторію на подальше збагачення урану.

Блокада та протока: невизначеність триває

Трамп підкреслив, що морська блокада Ірану залишатиметься чинною до досягнення домовленості. Водночас він виступає за відкриття стратегічної протоки для міжнародного судноплавства.

Іран, зі свого боку, заявив про намір відкрити протоку до завершення режиму припинення вогню, який діє до 21 квітня. Проте механізм реалізації цього рішення поки що не уточнюється.

Фактор Ізраїлю та Лівану

Президент США також заявив, що потенційна угода має забезпечити безпеку Ізраїль та сприятиме його виходу з війни "у виграшній позиції".

Водночас він закликав Ізраїль припинити удари по Ліван, підкресливши, що подальша ескалація є неприйнятною. "Ізраїль має зупинитися. Вони не можуть продовжувати підривати будівлі", – заявив Трамп.

Попри це, напередодні інтерв’ю ізраїльський безпілотник завдав удару по південному Лівану. За даними джерел, частина ізраїльського уряду виступає проти угоди та наполягає на продовженні військових дій, однак їхні можливості можуть бути обмежені позицією Вашингтона.

