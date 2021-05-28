Путін вирішив продемонструвати підтримку Лукашенка після того, як він грубою силою посадив літак Ryanair в Мінську.

Перед важливою зустріччю з президентом США, Володимир Путін проводить межу західного тиску на Росію за допомогою Білорусі.

Сьогодні він проведе переговори з білоруським лідером Олександром Лукашенком в Сочі. Таким чином, Путін публічно підтримає союзника, якого Євросоюз звинувачує в державному піратстві через примусове приземлення літака Ryanair заради арешту білоруського журналіста, - пише Bloomberg.

ЄС посилює санкції проти режиму Лукашенка і критикує Росію за те, що вона підтримує колишнього радянського голову колгоспу. Кремль же бачить можливість ще більше прив'язати Білорусь до своєї орбіти.

"В Європі й США посилюється переконання, що Білорусь не могла скоїти щось подібне самостійно. І Росія зіграла певну роль. Це може зіпсувати обережний, але позитивний підхід, який ми спостерігали останнім часом з боку Вашингтону і Москви", - сказала директор Control Risks в Лондоні Оксана Антоненко.

Bloomberg нагадує, що нова напруга з'явилася перед першою президентською зустріччю Володимира Путіна з Джо Байденом, яка пройде 16 червня в Женеві. Під час неї лідери США і Росії обговорять конфлікт в Україні, ядерну зброю й кібератаки. Росія звинувачує Захід у спробах підірвати її безпеку через так звану "кольорову" продемократичну революцію в Білорусі, намагаючись розширити вплив ЄС і НАТО, як це сталося в Україні й Грузії. Путін підтримав Лукашенка у його жорстокому придушенні протестів, які минулого року спалахнули після сумнівних президентських виборів. ЄС, США і Велика Британія запровадили санкції проти Білорусі. Москва погодилася видати Мінську 1,5 мільярда доларів позики, а також підписала угоди про постачання нафти й газу на рік.

Читайте такожRzeczpospolita: Росія намагається заробити на авіаційній ізоляції БілорусіВодночас, Кремль намагається скоротити для себе фінансовий тягар підтримки неефективної економіки Білорусі. В 2006 році енергетичні субсидії дорівнювали 19% білоруського ВВП. Минулого року вони були скорочені до 1%. Росія досі найбільший інвестор і торговельний партнер для Білорусі. Але Лукашенко впродовж останніх років все одно чинив опір вимогам Москви поглибити інтеграцію в рамках "Союзної Держави", боячись, до територіально великий сусід просто поглине його країну.

За роки свого президенства, яке почалося в 1994 році, Лукашенко вправно грав на неприязні ЄС і Росії один до одного, щоб зберегти свою незалежність. Але примусове приземлення літака Ryanair 23 травня роздратувало ЄС. Тож у Лукашенка не лишилося простору для маневрів після арешту журналіста Романа Протасевича і його дівчини. Їм загрожує до 15 років в'язниці через звинувачення в організації масових заворушень.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас сказав, що ЄС готовий до "широкої й довгої спіралі санкцій". Білоруській державній авіакомпанії вже заборонили входити в європейське небо. А європейські авіалінії уникають повітряного простору Білорусі. Однією з нових цілей може стати білоруська калійна промисловість, яка лишається ключовим джерелом іноземної валюти.

Прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко сказав своєму російському колезі Михайлу Мішустіну під час переговорів у Мінську, що Білорсь розраховує на підтримку Росії на тлі дедалі більшого західного тиску.

"Здатність Лукашенка використовувати Росію проти інших країн радикально скоротилася. Але він все частіше буде приїжджати, щоб просити гроші", - сказав голова кремлівської "Ради міжнародних справ" Андрій Кортунов.

Читайте такожBloomberg: Поведінка Білорусі ставить під загрозу майбутнє глобальної авіаціїУ свою чергу, директор білоруської ініціативи в Chatham House Ригор Астапенія зауважив, що санкції проти Білорусі "певним чином" вплинуть і на Росію через тісні зв'язки між компаніями в обох країнах. Путін же не може відмовитися від Лукашенка, тому що "у Кремля немає надійної альтернативи", - пояснив дослідник московського Центру Карнегі Артем Шрайбман.

"Росія може й зацікавлена в тому, щоб Лукашенко поступово віддав владу. Але не очевидно, що вона може зробити, щоб це сталося", - пояснив Шрайбман.

Примусова посадка літака в Мінську 23 травня

Читайте такожПутін зустрінеться з Лукашенком 28 травня після арешту ПротасевичаДнями, 23 травня, Білорусь підняла винищувач, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, яким з Афін до Вільнюса летів засновник Опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Після посадки літака Протасевича та його дівчину затримали. На батьківщині йому загрожує смертна кара.

Екстрену посадку літака влада Білорусі аргументувала тим, що на борту знаходиться бомба.

Проте у Швейцарії спростували це, повідомивши, що повідомлення про загрозу вибуху було відправлено вже після розвороту літака у бік Білорусі.

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Переклад: Лесь Димань