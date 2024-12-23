Німецький автобудівний та авіамоторний концерн BMW заявив про викриття схеми, за допомогою якої їхні автомобілі постачали до Росії.

Згідно із заявою концерну, яку публікує DW, порушення в експорті автівок із філіалу у місті Ганновер уможливили їхнє постачання до Росії. Експорт вже зупинили, а співробітників, які несуть за це найбільшу відповідальність, звільнили.

За даними Business Insider, росіяни отримали понад 100 автомобілів преміум-класу завдяки забороненими експортним операціям, які здійснювали співробітники заводу у Ганновері.

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