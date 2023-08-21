Тепер росіяни не зможуть через офіційні центри зробити дублікат ключів та ремонт, який передбачає програмування.

Німецькі автомобільні компанії BMW та Audi обмежили доступ до свого фірмового програмного забезпечення для дилерів з Російської Федерації.

Як повідомляє "Коммерсантъ", відключення від програмного обладнання компанії BMW вже підтвердив найбільший російський дилерський центр баварської марки "БорисХоф". Це означає, що через російські офіційні сервісні центри неможливо зробити дублікат ключів, а також є й інші складності.

Один із співробітників відділу техобслуговування заявив, що поки що невідомо, чи зможуть дилери проводити комп'ютерну діагностику. У дилерському центрі "Автодім" зазначили, що доступ до онлайн-сервісів BMW все ж таки здійснюється, але через "додаткові резервні канали".

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Водночас в одному із дилерських центрів Audi на умовах анонімності розкрили, що доступ до ПЗ цієї компанії для РФ обмежений вже два місяці. Через це виникли проблеми із програмуванням дублікатів ключів та встановленням деталей, де потрібне програмування. Йдеться про блоки управління, коробки передач, парктроніки та ін.

Наслідки війни в Україні для РФ

Як раніше повідомляв УНІАН, російський пропагандист Володимир Соловйов з істерикою відреагував на рішення німецького концерну Mercedes-Benz відключити дилерів в РФ від свого програмного забезпечення. При цьому від додав, що тепер керування цими автомобілями "потенційно небезпечне". При цьому Mercedes-Benz покинув російський ринок ще в квітні. Пізніше повністю піти з російського ринку і продати свої виробничі підприємства в країні вирішила й південнокорейська Hyundai Motor.

Нещодавно стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін наказав своїм чиновникам відмовитися від автомобілів іноземного виробництва і заборонив їм користуватися західними технологіями, включно з пристроями Apple, але ці вимоги не прижилися.

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