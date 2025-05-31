Стратегічний оборонний огляд значною мірою спиратиметься на уроки, витягнуті з війни в Україні.

Велика Британія планує визнати "безпосередню і невідкладну" загрозу з боку Росії. Про це йтиметься в стратегічному оборонному огляді британського уряду, який представлять у понеділок.

Як пише The Guardian, 130-сторінковий документ, написаний трьома радниками прем'єр-міністра Кіра Стармера, як очікується, значною мірою спиратиметься на уроки, витягнуті з війни в Україні.

У документі наголошується, що Британія зіткнулася з "новою ерою загроз", коли безпілотники, штучний інтелект та інші технології змінюють характер війни більш фундаментально, ніж у будь-який інший момент історії.

Відео дня

У звіті також акцентується увага на Китаї, який хоч і не названий ворогом, але відзначений як "складний і постійний виклик", що іноді готовий співпрацювати з Москвою, а також на "регіональних деструкторах" - Ірані й Північній Кореї.

Очікується, що в аналізі не будуть викладені нові зобов'язання щодо витрат на оборону. Замість цього в ньому буде підтверджено зобов'язання, взяте Стармером у лютому, збільшити оборонний бюджет до 2,5% ВВП до 2027 року і до 3% у наступному парламенті.

В огляді також буде порушено питання про збільшення чисельності британської армії. Дані показують, що чисельність армії впала нижче цільового показника - до найнижчого рівня з часів Наполеона. 1 квітня кількість солдатів, які пройшли повний курс навчання, становила 70 860 осіб, що на 2,3% менше, ніж попереднього року.

Пітер Рікеттс, колишній радник із національної безпеки, сказав, що, хоча є сенс витрачати більше коштів на безпілотники, кібернетичні можливості та штучний інтелект, "ще один урок України полягає в тому, що маса має значення, у сенсі робочої сили та обладнання" - і що зрештою знадобляться ресурси в розмірі 3,5 % від ВВП.

Небезпека з боку Росії

Екс-глава ЦРУ Девід Петреус заявив, що якщо Росія здобуде перемогу в Україні, Володимир Путін може здійснити спробу вторгнення в країну НАТО, найімовірніше, його метою буде Балтія, зокрема - Литва.

Він вважає, що Росія може почати вторгнення, щоб перевірити рішучість Заходу або як прелюдію до ширшого наступу.

Вас також можуть зацікавити новини: