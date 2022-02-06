Цей день королева проводить в колі сім'ї, отримуючи численні привітання.

Сьогодні королева Великої Британії Єлизавета II відзначає Платиновий ювілей. Вона стала першою британською монархинею, яка правила 70 років.

Як повідомляє ВВС, цей день королева проводить в колі сім'ї, отримуючи численні привітання.

Син Єлизавети II і майбутній спадкоємець престолу принц Уельський Чарльз привітав королеву з ювілеєм, назвавши її правління протягом семи десятиліть видатним досягненням.

"Відданість королеви благополуччю свого народу з кожним роком викликає дедалі більше захоплення", - заявив він.

Принц Чарльз також прокоментував розпорядження Єлизавети II про те, щоб його дружина Камілла в майбутньому отримала титул королеви-консорта.

"Ми глибоко усвідомлюємо, яку честь надає нам бажання моєї матері", - сказав він.

Платиновий ювілей припав на перший рік без герцога Единбурзького, з яким королева перебувала в шлюбі 73 роки. Він помер минулого року.

У своєму зверненні до народу королева висловила всім подяку за підтримку. Вона згадала, як багато їй дала безкорислива підтримка принца Філіпа і подякувала за добросердя "людям всіх національностей, віросповідань і віку" в її країні.

"Я хотіла б висловити всім вам свою подяку за підтримку", - йдеться в зверненні, яке королева підписала: "Ваша слуга, Єлизавета".

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Серед тих, хто привітали королев,у були Борис Джонсон, Тереза Мей і Девід Кемерон - троє з 14 британських прем'єр-міністрів, які змінилися за час її правління.

Кульмінація урочистостей відбудеться на початку літа: у Великій Британії з 2 по 5 червня оголошено загальнонаціональні вихідні.

В рамках святкувань в країні відбудуться концерти, вечірки та інші заходи, а королівські палаци Балморал і Сандрінгем будуть відкриті для відвідувачів в останні три дні свят.

Нагадаємо, британська королева зійшла на престол у віці 25 років 6 лютого 1952 року.

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