Голова уряду, можливо, порушив закони, коли включив в держпрограму субсидій фірму своєї дружини.

Проти британського прем'єр-міністра Ріші Сунака розпочато парламентське розслідування у зв'язку з можливим порушенням правил декларування сімейних активів. Про це повідомляє The Guardian.

Повідомляється, що уповноважена група чиновників британського парламенту почала розслідування минулого тижня в четвер. В офіційній публікації про початок слідства немає ніяких особливих подробиць, а лише згадується один з пунктів кодексу поведінки для депутатів про необхідність "завжди бути відкритими і відвертими в заявах про будь-яку відповідну зацікавленість в будь-якому розгляді парламенту або його комітетів".

За даними журналістів, парламентська комісія зацікавилася тим фактом, що дружина Сунака, Акшата Мурті, є співвласником фірми по догляду за дітьми, що потрапила в урядову програму дотацій.

Відео дня

У березні Сунак не згадав, що ця програма опосередковано стосується бізнесу його дружини. Також з'ясувалося, що Сунак не вніс у свою парламентську декларацію відомості про частку дружини в цьому бізнесі.

Скандали Ріші Сунака

Нинішній голова британського уряду прийшов до влади в результаті відставки двох своїх попередників, а не після перемоги на виборах його партії. Це певною мірою порушує сформовану в Британії традицію, а тому викликає невдоволення частини британського суспільства.

У січні Ріші Сунак потрапив у гучний скандал через непристебнутий ремінь під час їзди в автомобілі. Примітно, що Сунак сам опублікував відео з порушенням і потім заплатив штраф.

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