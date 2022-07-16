Інформація про масові вбивства потрапила у світові ЗМІ через політиків.

У Німеччині депутатів Бундестагу підозрюють у держзраді, у зв'язку з витоком даних спецслужб щодо бучанської трагедії.

Про це пише Bild.

Інформацією про трагедію володіло Федеральне управління розвідки (BND). Вона була конфіденційною і не була призначена для оприлюднення. Представники розвідки поділилися даними з депутатами Бундестагу на закритому засіданні Комітету з оборони за участю членів уряду.

Однак на початку квітня зміст доповіді з'явився в декількох ЗМІ. Також було оприлюднене радіоперехоплення путінських солдатів, які доводили скоєні ними воєнні злочини.

Зазначається, що розвідка і федеральний уряд не хотіли, щоб громадськість дізналася подробиці цього масового вбивства. Попри це, політики Бундестагу поширили їх через ЗМІ. Зараз політиків перевіряє прокуратура.

"Є процедури, за якими адміністрація Бундестагу зверталася до прокурора. Ми перевіряємо це", - зазначили в уряді.

Бучанська різанина

Окупувавши Бучу ворог влаштував там криваву різанину. Мирних жителів масово розстрілювали. Ґвалтували чоловіків, жінок, людей похилого віку і навіть дітей. Багатьох брали в полон. Люди вмирали під час тортур.

У Бучі багато будинків зруйновані в результаті обстрілів. Магазини і житлові будинки розграбовані мародерами. Після звільнення Бучі від окупантів там були виявлені братські могили з тілами місцевих жителів.

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