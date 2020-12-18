Дональд Трамп неодноразово висував звинувачення проти Байденів, називаючи їх «злочинним підприємством».

Новообраний президент США Джо Байден каже, що довіряє своєму сину Гантеру, уперше прокоментувавши розслідування щодо нього.

Про це повідомляє Голос Америки.

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Дональд Трамп неодноразово висував звинувачення проти Гантера, називаючи родину свого політичного конкурента «злочинним підприємством». Минулого тижня у Штатах розпочалось податкове розслідування щодо Гантера Байдена.

Байден у відповідь під час ефіру на каналі CBS заявив, що він з дружиною дуже довіряє їхньому сину.

«Мене не турбують будь-які звинувачення, висунуті проти нього. Я не маю занепокоєння щодо того, у чому його звинувачують. Це використовується, щоб зашкодити мені. Я думаю, що це така собі нечесна гра, але маємо те, що маємо», - зазначив Байден.

Скандал з діяльністю сина Байдена в Україні

20 травня на прес-конференції президент України Володимир Зеленський повідомив, що генпрокурор Ірина Венедіктова зареєструвала кримінальне провадження щодо оприлюднених 19 травня записів нібито переговорів екс-президента України Петра Порошенка з колишнім віце-президентом США Байденом та колишнім держсекретарем Джоном Керрі. У ході цих розмов від Порошенка начебто вимагали забезпечити звільнення Віктора Шокіна з посади генпрокурора.

Раніше Шокін, який обіймав посаду генпрокурора у 2015-2016 роках, стверджував, що його змусили написати заяву про звільнення через розслідування проти посадовців компанії «Бурісма» (Burisma). Він припускав, що компанія Burisma Holdings Limited мала підтримку США. У 2014 році членом ради директорів Burisma став син екс-віце-президента США Гантер Байден.

Суддя Печерського райсуду Сергій Вовк своєю ухвалою зобов’язав Офіс генпрокурора відкрити кримінальне провадження щодо втручання колишнього віце-президента США Байдена в діяльність Шокіна.

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Автор: УНІАН