Новообраний президент США Джо Байден каже, що довіряє своєму сину Гантеру, уперше прокоментувавши розслідування щодо нього.
Про це повідомляє Голос Америки.
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Дональд Трамп неодноразово висував звинувачення проти Гантера, називаючи родину свого політичного конкурента «злочинним підприємством». Минулого тижня у Штатах розпочалось податкове розслідування щодо Гантера Байдена.
Байден у відповідь під час ефіру на каналі CBS заявив, що він з дружиною дуже довіряє їхньому сину.
«Мене не турбують будь-які звинувачення, висунуті проти нього. Я не маю занепокоєння щодо того, у чому його звинувачують. Це використовується, щоб зашкодити мені. Я думаю, що це така собі нечесна гра, але маємо те, що маємо», - зазначив Байден.
Скандал з діяльністю сина Байдена в Україні
- 20 травня на прес-конференції президент України Володимир Зеленський повідомив, що генпрокурор Ірина Венедіктова зареєструвала кримінальне провадження щодо оприлюднених 19 травня записів нібито переговорів екс-президента України Петра Порошенка з колишнім віце-президентом США Байденом та колишнім держсекретарем Джоном Керрі. У ході цих розмов від Порошенка начебто вимагали забезпечити звільнення Віктора Шокіна з посади генпрокурора.
- Раніше Шокін, який обіймав посаду генпрокурора у 2015-2016 роках, стверджував, що його змусили написати заяву про звільнення через розслідування проти посадовців компанії «Бурісма» (Burisma). Він припускав, що компанія Burisma Holdings Limited мала підтримку США. У 2014 році членом ради директорів Burisma став син екс-віце-президента США Гантер Байден.
- Суддя Печерського райсуду Сергій Вовк своєю ухвалою зобов’язав Офіс генпрокурора відкрити кримінальне провадження щодо втручання колишнього віце-президента США Байдена в діяльність Шокіна.
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