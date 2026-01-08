Трамп виводить США з 66 міжнародних організацій

Серед цих організацій є також та, яка повʼязана з Україною.

Президент Дональд Трамп підписав указ про вихід США з 66 міжнародних організацій та установ, "які більше не відповідають американським інтересам". Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

31 з цих організацій є структурами ООН, "які діють всупереч національним інтересам, безпеці, економічному процвітанню або суверенітету США".

За указом Трампа, всі департаменти та агентства мають припинити фінансувати ці організації.

"Це покладе край фінансуванню та участі американських платників податків в організаціях, які просувають глобалістські інтереси на шкоду пріоритетам США, або вирішують важливі питання неефективно чи нераціонально", - зазначили у повідомленні.

Повний перелік організацій, з яких виходять США, наведено на сайті Білого дому. Серед них - Венеціанська комісія, Комісія міжнародного права ООН, Міжнародний торговий центр ООН, Український науково-технологічний центр, Офіс спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань насильства щодо дітей та інші.

"Президент Трамп припиняє участь США в міжнародних організаціях, які підривають незалежність Америки і марнують гроші платників податків на неефективні або ворожі програми. Багато з цих організацій просувають радикальну кліматичну політику, глобальне управління та ідеологічні програми, які суперечать суверенітету та економічній силі США", - додають на сайті Білого дому.

Політика Трампа - останні новини

Раніше сенатор Ліндсі Грем повідомив, що Трамп дав "зелене світло" законопроєкту про санкції проти РФ. За його словами, законопроєкт дасть президенту США можливість покарати країни, які продовжують купувати "дешеву російську нафту, що живить військову машину Путіна".

Водночас сам Трамп розповів, як одноосібно врятував Україну. Політик зазначив, що Росія б уже повністю контролювала Україну, якби не його особисте втручання.

"Без мого втручання Росія вже зараз контролювала б усю Україну. Пам’ятайте також, що я одноосібно завершив вісім воєн, а Норвегія, член НАТО, нерозумно вирішила не дати мені Нобелівську премію миру. Але це не має значення. Важливо те, що я врятував мільйони життів", - заявив він.

