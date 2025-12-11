Документ підсилює американську присутність у Європі та продовжує програму USAI до 2029 року.

Палата представників Конгресу США схвалила проєкт Закону про асигнування на національну оборону (NDAA) на 2026 фінансовий рік із загальним військовим бюджетом у 900 млрд дол., з яких 800 млн дол. передбачені для підтримки України. Голосування відбулося в середу ввечері за часом Вашингтона, повідомляє The Guardian.

Ухвалений документ робить особливий акцент на європейській безпеці. NDAA забороняє скорочувати чисельність американських військ у Європі менше ніж до 76 тисяч осіб на період понад 45 днів, а також блокує вивезення ключового військового обладнання з континенту.

"Президент Трамп і республіканці в Конгресі відновлюють силу Америки, підтримують союзників і забезпечують, щоб США залишалися наймогутнішою армією світу", — заявив перед голосуванням спікер Палати представників Майк Джонсон.

Відео дня

Допомога Україні та ключові положення бюджету

У межах проєкту закону 400 млн дол. закладено на Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) у 2026 фінансовому році. Дія програми продовжена до 2029 року. Водночас NDAA лише санкціонує програми Пентагону — фактичне фінансування має бути затверджене окремим бюджетним законопроєктом.

Голосування відбулося невдовзі після оприлюднення нової стратегії національної безпеки США, у якій Європі застерігають про загрозу "цивілізаційного знищення" та фіксують підтримку Вашингтоном правих націоналістичних сил у ЄС.

Європейська тривога та сигнали Вашингтона

Як повідомляв УНІАН, лідери ЄС сподіваються, що Трамп зрештою повернеться до позиції про відповідальність Росії за війну в Україні, але водночас готуються до найгіршого сценарію — можливого відходу США від підтримки Києва.

На цьому тлі спецпосланець президента США Кіт Келлог, який невдовзі залишить посаду, заявив, що угода про припинення війни в Україні "дуже близька".

Вас також можуть зацікавити новини: