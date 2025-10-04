Партія Андрея Бабіша отримує близько 80 місць у парламенті.

Правий популіст Андрій Бабіш і його рух ANO йдуть до перемоги на ключових виборах, які можуть перетворити Чехію на новий "головний біль" для ЄС.

За даними після підрахунку бюлетенів у 99,69% відсотках виборчих округів, ANO лідирує з 35 відсотками голосів (~80 місць у парламенті, однак це не більшість), значно випереджаючи правлячу центристсько-праву коаліцію Spolu ("Разом") на чолі з прем'єр-міністром Петром Фіалою, яка набирає близько 22 відсотків, пише Politico. Явка виборців наразі становить 68 відсотків - це найвищий показник з виборів 1998 року.

Партія STAN ("Старости і незалежні"), четвертий член нинішньої правлячої коаліції, йде третьою з 10 відсотками, за нею йде вкрай права, євроскептична партія "Свобода і пряма демократія" (SPD) з 8 відсотками - порівняно з 13 відсотками в недавніх опитуваннях.

Повідомляється, що Європа з обережністю спостерігає за виборами в Чехії, тому що Бабіш пообіцяв згорнути чеську ініціативу щодо постачання боєприпасів для України, оскаржити плани НАТО щодо збільшення військових витрат і протистояти "Зеленому курсу" Європейської комісії.

Критики побоюються, що якщо мільярдер знову прийде до влади, Чехія може стати новою "болючою точкою" для ЄС поряд з Угорщиною Віктора Орбана і Словаччиною Роберта Фіцо.

Що заявляв Бабіш про Україну і НАТО

Мільярдер і сільськогосподарський магнат, який вів кампанію з обіцянками дешевої енергії, підвищення пенсій і пріоритету інтересів Чехії над інтересами України, вже обіймав посаду прем'єр-міністра з 2017 по 2021 рік. У 2023 році він балотувався в президенти, але програв генералу Петру Павелу.

Тоді, після оголошення підсумків першого туру під час виборів президента Чехії, на білбордах по всій країні почали з'являтися плакати Андрія Бабіша, у яких були такі гасла: "Я не буду втягувати Чехію у війну. Я дипломат, а не військовий".

Крім того, він заявляв, що не відправив би чеських солдатів на захист НАТО в разі нападу на Польщу або країни Балтії.

Що стосується поточних парламентських виборів, то напередодні них він заявив, що його партія припинить постачання боєприпасів Україні в разі перемоги, пише Reuters. Бабіш підкреслив, що кошти, які раніше спрямовували на військову допомогу Україні, були б перерозподілені на підтримку чеських громадян.

Вибори в Чехії - що ще відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що поставки артснарядів в Україну можуть швидко скоротитися, адже Бабіш є критиком чеської ініціативи. Ця ініціатива дозволила поставити українській армії 3,5 мільйона снарядів великого калібру за вісімнадцять місяців. Однак незабаром вона може припинитися.

Політолог Тарас Загородній, зі свого боку, пояснив позицію антиукраїнських партій у Чехії. "Вона не антиукраїнська", - наголосив він. І розповів, чому саме.

