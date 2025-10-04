Раніше Бабіш заявляв, що хоче сформувати однопартійний уряд та обіцяв згорнути допомогу Україні.

У Чехії голова проросійської партії ANO, яка перемогла на парламентських виборах, Андрій Бабіш заявив, що Україна не готова до вступу в Євросоюз.

"Спочатку ми маємо закінчити війну, і ми можемо співпрацювати з Україною, але ви не готові до Євросоюзу", - висловив він свою думку.

Спілкуючись з журналістами, він також прокоментував чеську ініціативу щодо постачання Україні снарядів. Бабіш вважає, що "ніхто не має заробляти на війні", тому постачання боєприпасів має бути прозорим і ним має займатись НАТО.

Парламентські вибори у Чехії

4 жовтня у Чехії пройшли парламентські вибори. Після підрахунку майже 100% бюлетенів партія екс-прем'єра Андрія Бабіша набирає 34,66% голосів, тоді як правлячий блок Spolu прем'єра Петра Фіали отримала 23,27%.

Однак для отримання більшості ANO необхідно набрати 101 мандат, а за поточними результатами партія отримує лише близько 80 місць, тому їй доведеться формувати коаліцію.

У парламент також проходять STAN (близько 11%), Піратська партія (8,7%) та ультраправа SPD Томіо Окамури (трохи менше 8%). Явка склала 68%.

Раніше Бабіш заявляв, що хоче сформувати однопартійний уряд та обіцяв згорнути допомогу Україні.

