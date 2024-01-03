Він прогнозує, що 2024 рік принесе нові "виклики".

У Румунії не буде війни, оскільки вона має "гарантії безпеки, яких Румунія ніколи раніше не мала". Таку заяву зробив міністр оборони країни Анджел Тилвар.

"З іншого боку, я думаю, що ми чинимо правильно і в політичному, і у військовому плані, щоб не допустити цього. І не випадково я сказав це і з політичного погляду, тому що Румунія, володіючи такими важливими атрибутами, як політична стабільність і передбачуваність, створила такий рівень довіри між нашими союзниками, який дав би змогу нам, з одного боку, внести наш внесок у колективну оборону, з іншого боку, отримати підтримку й увагу до безпеки громадян і безпеки Румунії", – цитує очільника румунського Міноборони портал Digi24.

Він зауважив, що 2023 рік був "складним" з точки зору безпеки, а новий – 2024 рік принесе нові "виклики".

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"Є речі, пов'язані з наслідками неспровокованого і незаконного вторгнення, яке Росія здійснила проти України, і Румунія, як частина найсильнішого військово-політичного альянсу, зробила свій внесок у підтримання стабільності і миру в регіоні, а також і в нашій країні", – констатував Тилвар.

Зазначимо, що під час російських атак по Україні дрони неодноразово падали на території Румунії. Через це в одному з населених пунктів навіть будували укриття для цивільного населення.

Інші новини Румунії

Румунія досягла угоди з Австрією щодо приєднання до Шенгенської зони з відкритими кордонами по повітрю і морю з березня 2024 року. Водночас перемовини про сухопутні кордони продовжаться в наступному році.

У грудні також повідомлялося, що Україна та Румунія вирішили спір, що тривав 20 років. Йдеться про суперечку довкола каналу "Дунай – Чорне море".

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