Колін Каль був ключовою фігурою у формуванні оборонної політики США.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що високопоставлений політичний чиновник Пентагону Колін Каль, який виступав проти передачі Україні винищувачів F-16, піде з посади в липні. Він повернеться на посаду штатного професора Стенфордського університету.

Видання Politico пише, що коли Каль влаштувався на роботу заступником Міністра оборони з питань політики в 2021 році, за угодою зі Стенфордом він взяв дворічну відпустку, яка закінчувалася цієї весни. За словами чиновника, Каль попросив продовжити свою відпустку до середини липня, щоб він міг підтримати президента Джо Байдена і Остіна напередодні саміту лідерів НАТО у Вільнюсі.

"Ми вдячні йому за непохитну відданість справі і проникливий інтелект. Я особисто ціную лідерство і поради Коліна, і мене постійно вражає його серйозність, його прихильність національній безпеці Америки і його благоговіння перед державною службою", — йдеться в заяві Остіна.

Відео дня

Каль був ключовим гравцем у формуванні оборонної політики США з безлічі питань, особливо в синхронізації допомоги Україні у сфері безпеки. Згідно із заявою, при Калі Міністерство оборони також розгорнуло свою стратегію національної оборони, в якій основна увага приділялася "тимчасовому виклику" Китаю та "гострій загрозі" з боку Росії.

За словами представника Міноборони, Саша Бейкер, заступник заступника Міністра з питань політики, візьме на себе його обов'язки в якості виконуючого обов'язки.

NBC News вперше повідомив про те, що Каль піде з посади. Подейкували, що він є потенційним кандидатом на заміну Джейку Саллівану на посаді радника з питань національної безпеки, хоча Салліван не говорив, що планує подати у відставку найближчим часом. Але Каль, швидше за все, зіткнеться з важким матчем-реваншем у Сенаті, перш ніж отримати ще одне підтвердження на будь-яку посаду в адміністрації.

Каль був громовідводом на Капітолійському пагорбі, починаючи з його суперечливого процесу затвердження сенату два роки тому. Всі республіканці виступали проти Каля. Його критикували республіканські сенатори за минулі твіти, які критикували представників Республіканської партії та політику адміністрації Трампа. Тоді Каль вибачився за те, що він назвав "неповажною" мовою в соціальних мережах. Він стверджував, що підійде до вищої політичної посади з неупередженої точки зору

Республіканці також критикували його минулі політичні позиції на Близькому Сході як члена адміністрації Обами, а саме його підтримку ядерного пакту 2015 року з Іраном. Зрештою Сенат затвердив Каля в квітні 2021 року в результаті запеклого голосування.

Один критик, сенатор Тед Круз (республіканець від штату Техас), назвав цей крок "прекрасною новиною, якщо це правда".

"Якщо він покине адміністрацію, Америці від цього стане набагато краще", — сказав він.

Каль також був одним з високопоставлених чиновників адміністрації, які виступали проти відправки американських літаків F-16 в Україну, що було предметом розбіжностей між адміністрацією Байдена і законодавцями, як демократами, так і республіканцями.

Попри прохання Києва щодо надання досконаліших літаків, Каль стверджує, що відправка F-16 займе роки й буде коштувати мільярди доларів, зазначивши при цьому, що винищувачі не є найактуальнішою потребою України.

Раніше Каль працював радником з питань національної безпеки тодішнього віце-президента Байдена з жовтня 2014 року по січень 2017 року і залишався близьким до президента. В адміністрації Обами він працював заступником помічника Державного секретаря Пентагону на Близькому Сході з 2009 по 2011 рік.

Винищувачі F-16 Україні - останні новини

Офіційний Київ вже понад рік намагається домовитися з партнерами про передачу американських винищувачів F-16. Поки що вдалося добитися передачі МіГів, але вони не покривають потреби української армії.

15 травня президент України Володимир Зеленський анонсував "важливі рішення" щодо літакової коаліції. При цьому прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що Лондон стане ключовим учасником літакової коаліції.

Крім того, влітку в Британії стартує підготовка пілотів ЗСУ, але поки мова не йде про передачу винищувачів. Річ у тім, що F-16 - літак амерканского виробництва, тому для його передачі необхідний дозвіл Вашингтона, але в США поки дотримуються позиції, що винищувачі не є першочерговою необхідністю.

Вас також можуть зацікавити новини: