Програма була оголошена владою, щоб запобігти незаконному розповсюдженню зброї.

У Данії чоловік передав поліції близько 80 одиниць вогнепальної зброї, 140 кілограмів боєприпасів і ручну гранату, ймовірно, часів Другої світової війни. Весь цей аренал він знайшов, коли прибирав у будинку, повідомляє AP.

Зазначається, що зброя була передана правоохоронцям у рамках загальнонаціональної амністії, оголошеної владою, щоб запобігти незаконному розповсюдженню злочинними групами зброї. Протягом листопада люди можуть здати зброю, не ризикуючи бути притягнутими до відповідальності.

"Останніми роками в скандинавській країні спостерігається зростання насильства між злочинними угрупованнями, які борються за територію та наркотики", - йдеться у статті.

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Чоловік, особу якого не розголошують, здав 62 пістолети та 18 одиниць іншої вогнепальної зброї, включаючи гвинтівки та автомати, а також боєприпаси, різні дрібніші частини зброї та ручну гранату.

Поліція заявила, що повідомить Національний музей Данії, "щоб вони могли оцінити, чи потрібно щось із цього зберегти для нащадків":

"Це, безумовно, найбільша партія, яку ми отримали на цей час".

Видання зазначає, що за перші 12 днів "амністії" було здано 8402 одиниці зброї. При цьому деякі поліцейські дільниці довелося тимчасово евакуювати у випадках, коли "громадяни з добрими намірами заходять до наших поліцейських дільниць, щоб передати ручні гранати та інші вибухові речовини".

Вилучення нелегальної зброї в Україні

Раніше УНІАН повідомляв про зброю, що є на руках в українців. Так, голова Національної поліції України Івана Вигівського, правоохоронці стали вилучати зброї набагато більше.

Як сказав Вигівський, "це тонни вибухівки, мільйони патронів, тисячі гранат, пістолетів".

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