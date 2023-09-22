Диктатор невпевнений у свої силах та переймається через зворотній удар у відповідь, вважає російський опозиційний політик Ольга Курносова.

"Марш Пригожина" - це дуже важлива історія, яка показала слабкість режиму. Після нього ті, хто хоче прибрати Путіна, побачили, наскільки той слабкий, що спочатку Пригожин майже дійшов до Москви, а потім Путін влаштував йому страту. Про це в інтерв'ю УНІАН розповіла російський опозиційний політик Ольга Курносова.

Він був настільки не впевнений, що державна машина працюватиме так, як він скаже, що йому довелося знищувати літак Пригожина з усією верхівкою ПВК "Вагнер" ракетою ППО замість того, щоб порушити кримінальну справу, провести розслідування та посадити на 25 років. Тобто Путін настільки не впевнений, що його накази будуть виконані, що йому доводиться ліквідувати сильних противників.

Курносова переконана, якби Путін не розумів, що спроба застосування ядерної зброї призведе до її негайного знищення, він би її застосував.

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"У нього немає жодних моральних стримувань, його стримує лише страх того, що його самого знищать. І "похід Пригожина" показує, наскільки сильним є цей страх. І підле вбивство Пригожина тишком-нишком показує, наскільки Путін слабка і підла людина", - говорить російська опозиціонерка.

Путін розуміє лише силу, тільки зброю, лише наступ ЗСУ та небезпеку, що його "прикриють" його ж охоронці. Тільки так із ним і треба розмовляти: "якщо ти не втечеш з України за два місяці, до 1 січня тебе ліквідують як новорічний подарунок для всього світу", додала Курносова.

"Хто буде після Путіна залежить від багатьох чинників, у тому числі – від того, наскільки нищівною буде поразка Росії, наскільки Україна та Європа зможуть впливати на той уряд, який буде після Путіна", - вважає політик.

Вона додала, якщо це буде уряд, який влаштує всіх, тоді можна буде не побоюватися за безпеку Європи та світу. А якщо це буде знову якась спроба імперського ренесансу, то ми перебуватимемо під боєм доти, доки не доведеться вводити війська НАТО і контролювати ядерні об'єкти Російської Федерації.

Путін хоче поповнити свою армію до 2030 року

Володимир Путін відзначився обіцянкою про те, що до 2030 року Росія збере 8,3 млн осіб "золотого" призовного віку. Він уточнив, що йдеться про молодь віку 20-24 років в рамках засідання президії Держради РФ 21 вересня.

Тим часом російські чоловіки продовжують гинути в Україні. Станом на ранок 22 вересня Генштаб ЗСУ уточнив, що українська армія ліквідувала 480 окупантів за добу. Загальні втрати особового складу армії РФ в Україні становлять 274 950 осіб. Також Генштаб розкрив дані про втрати техніки ворога.

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