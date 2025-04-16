Таку ідею повідомив начальник сухопутних військ Данії.

Кілька груп данських солдатів планується відправити в Україну. Про це повідомив начальник сухопутних військ і генерал-майор Петер Бойсен. За його словами, солдати, які представлятимуть різні полки сухопутних військ, будуть направлені на навчання без зброї. Особлива увага приділяється досвіду трирічної дронової війни на фронті.

"Швидкість - це мислення. За 42 роки моєї служби в армії я не бачив, щоб події розвивалися так стрімко, як зараз", - зазначив Бойсен в інтерв'ю телеканалу TV 2, спостерігаючи за навчанням розвідувального полку в поводженні з новими ударними БПЛА.

За словами Бойсена, нові системи озброєнь і бойова техніка стали результатом його двох візитів в Україну за останні місяці. Тепер він хоче прискорити процес, відправивши більше солдатів на курси в Україну.

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Точної кількості солдатів поки що не визначено, і курси ще не затверджено, але, як повідомив генерал, планують, що інструктори і солдати пройдуть навчання тривалістю від одного до двох тижнів - можливо, вже цього літа.

"Ми відправимо групи, щоб вони на місці дізналися, який досвід отримали українці. Щоб ті, хто щодня працює з цим, а не тільки я, отримали реальний досвід", - додав він.

Посол Росії в Данії Володимир Барбін, за інформацією ЗМІ, вже заявив, що відправка данських військових в Україну для вивчення бойового досвіду "ще глибше втягує Данію в конфлікт" і провокує подальшу неконтрольовану ескалацію. Нібито військові об'єкти і місця дислокації особового складу Данії в будь-якій точці України будуть "законною метою" для російської армії.

Що ще відомо про відправку європейських військових в Україну

Раніше УНІАН повідомляв, як просувається питання відправки миротворців в Україну. За словами президента України Володимира Зеленського, в контексті перспективи відправки в нашу країну іноземного військового контингенту є багато запитань, але мало відповідей.

Британія і Франція, зі свого боку, прискорять військове планування "коаліції охочих"."Сили запевнення" будуть призначені для стримування будь-яких майбутніх атак з боку РФ після потенційної мирної угоди.

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