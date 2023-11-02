У МЗС нагадали, що відповідно до норм міжнародного права, Крим є територією України, яка тимчасово окупована Росією.

Група російських окупантів з Ялти відзвітувала про участь засіданні Міжнародної організації об'єднаних міст і місцевих влад у Туреччини. Там вони уклали угоду про побратимські відносини з муніципальним районом Бейлiкдюзю в Стамбулі.

Своєю чергою, Міністерство закордонних справ України звернулося до Туреччини з проханням пояснити візит "делегації" з окупованої Ялти до країни, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Отримали інформацію про візит представників російської окупаційної адміністрації в Ялті до Туреччини. (...) Сприймаємо цю ситуацію із надзвичайною серйозністю. МЗС України вже запросило офіційні пояснення турецької сторони щодо статусу візиту представників російської окупаційної адміністрації", – написав представник українського міністерства.

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Він зауважив, що відповідно до норм міжнародного права, Крим є територією України, яка тимчасово окупована Росією. Крім того, Ніколенко додав, що резолюції Генеральної Асамблеї ООН вимагають від будь-яких сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму, зокрема шляхом контактів із окупаційними адміністраціями.

"Очікуємо, що влада Туреччини, яка підтримує територіальну цілісність України, належним чином відреагує на російську провокацію та не допускатиме її повторення в майбутньому", – резюмував речник МЗС.

Війна в Україні: позиція Туреччини

Турецьке МЗС неодноразово наголошувало на підтримці територіальної цілісності, незалежності й суверенітету України. Крім того, Туреччина відіграла велику роль у питанні експорту українського зерна та обміну військовополоненими.

У вересні 2022 року Туреччина офіційно засудила проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях України. У МЗС країни наголошували, що це ускладнить дипломатичний процес і загрожує поглибленням нестабільності.

Водночас варто зауважити, що Туреччина продовжує підтримувати економічні звʼязки з Росією.

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