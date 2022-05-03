3 травня Польща відзначає День Конституції.

День Прапора і День Конституції Польщі у 2022-му буде іншим у порівнянні з попередніми роками через російсько-українську війну.

Про це заявив керівник представництва Фонду міжнародної солідарності в Україні Павло Кост.

"Це зазвичай свято веселе, бо травень… гарна погода. Але цього року трохи інша ситуація – завдяки українцям, які нагадали нам своїми діями, що означає слово "держава" і "прапор". Для поляків це свято цього року матиме особливе значення", - висловився волонтер.

Організація Коста, яка у мирні часи займається підтримкою реформ в Україні, після 24 лютого перепрофілювалась у забезпечення громад гуманітарною допомогою.

Зараз Фонд закуповує медичне й пожежне обладнання для українців.

Коментуючи настрої поляків у зв’язку з напливом громадян України, Кост зауважив: "Як пересічні поляки реагують на українців, на українську мову… Як би російська пропаганда не старалася, неможливо перекреслити ці зусилля, які польське суспільство робить заради полегшення долі українців, які були змушені виїхати зі своєї країни".

Водночас волонтер констатував, що у країні вже дуже багато біженців.

"Знайти житло дуже складно. Відповідно це впливає на можливість знайти роботу. На жаль, реалії такі, що потенціал Польщі теж не гумовий. І теж обмежений. Я рекомендував би розглянути можливість перебазуватися в іншу країну", - порадив Кост.

Він наголосив, що серед польського суспільства відчувається зростання занепокоєності війною.

3 травня Польща відзначає День Конституції.

24 лютого, в перший же день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Польща заявила про готовність приймати біженців. З самого початку Польща планувала прийняти близько мільйона українців, кожному вимушеному переселенцю країна надавала та надає їжу, житло і правову допомогу.

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