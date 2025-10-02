Російський президент Володимир Путін під час виступу на Валдайському форумі лицемірно заявив, що росіянам нібито "боляче спостерігати страждання українців".
"Ті, хто нацькував Київ на Москву, начхати хотіли на інтереси і Росії, і України. Якби Трамп був при владі, якби НАТО не наблизилося до кордонів РФ, конфлікту в Україні можна було б уникнути", - сказав він.
За його словами, для Заходу ситуація в Україні - це нібито "карта у більш масштабній грі, привід та спосіб вирішити свої завдання, трішки заробити на війні".
Він цинічно заявив, що відповідальність за те, що вогонь в Україні поки що не вдалося припинити, нібито лежить насамперед на Європі:
"Європа постійно ескалує конфлікт в Україні, інших цілей вони не мають".
Путін нахабно назвав армію України "робітничо-селянською", зазначивши, що російська армія теж має втрати і має дезертирів, але їх нібито вкрай менше.
Президент РФ також поскаржився, що Росії двічі "з порогу" відмовляли у вступі до НАТО.
"Це було 1954 року, а також 2000 року під час візиту Клінтона. Обидва рази ми отримали відмову, причому з порога", - заявив він.
Війна в Україні - удари РФ
Сьогодні у Дніпрі завершилася рятувальна операція на місці вчорашнього ворожого удару, відомо про одну загиблу людину та 31 постраждалу. Серед постраждалих – троє неповнолітніх. Це 10-річний і 17-річний хлопці та 17-річна дівчина.