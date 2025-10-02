Він заявив, що відповідальність за те, що вогонь в Україні поки що не вдалося припинити, нібито лежить насамперед на Європі.

Російський президент Володимир Путін під час виступу на Валдайському форумі лицемірно заявив, що росіянам нібито "боляче спостерігати страждання українців".

"Ті, хто нацькував Київ на Москву, начхати хотіли на інтереси і Росії, і України. Якби Трамп був при владі, якби НАТО не наблизилося до кордонів РФ, конфлікту в Україні можна було б уникнути", - сказав він.

За його словами, для Заходу ситуація в Україні - це нібито "карта у більш масштабній грі, привід та спосіб вирішити свої завдання, трішки заробити на війні".

Він цинічно заявив, що відповідальність за те, що вогонь в Україні поки що не вдалося припинити, нібито лежить насамперед на Європі:

"Європа постійно ескалує конфлікт в Україні, інших цілей вони не мають".

Путін нахабно назвав армію України "робітничо-селянською", зазначивши, що російська армія теж має втрати і має дезертирів, але їх нібито вкрай менше.

Президент РФ також поскаржився, що Росії двічі "з порогу" відмовляли у вступі до НАТО.

"Це було 1954 року, а також 2000 року під час візиту Клінтона. Обидва рази ми отримали відмову, причому з порога", - заявив він.

Війна в Україні - удари РФ

Сьогодні у Дніпрі завершилася рятувальна операція на місці вчорашнього ворожого удару, відомо про одну загиблу людину та 31 постраждалу. Серед постраждалих – троє неповнолітніх. Це 10-річний і 17-річний хлопці та 17-річна дівчина.

