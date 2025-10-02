З 2014 року Росія активно інвестувала у розвиток військової інфраструктури на півострові.

Російські загарбники побудували на території тимчасово окупованого Криму розгалужену військову "мережу", у складі якої Севастополь, який є набагато зручнішим для навігації, ніж Новоросійськ (РФ), куди агресор був вимушений перебазувати частину свого Чорноморського флоту. Про це УНІАН розповів речник ВМС ЗСУ, капітан 2 рангу Дмитро Плетенчук.

За його словами, на території тимчасово окупованого Криму зосереджена значна кількість військових об’єктів. Йдеться про пункти постійної дислокації, місця зберігання техніки та перебування особового складу. Він нагадав, що з 2014 року Росія активно інвестувала у розвиток військової інфраструктури на півострові, зокрема відновлювала навіть ті об’єкти, які залишалися покинутими ще з часів СРСР. Упродовж цього періоду, щонайменше до 2022 року, на півострові було створено розгалужену мережу військових споруд.

"Окупанти називали Крим "нєпотопляемим авіаносцем", тому що там – п’ять військових аеродромів, де "все злітає та сідає". Недарма росіяни обрали цю локацію: фактично вони можуть працювати звідти по всій акваторії, що й робили раніше", - скакав військовий.

Плетенчук також зауважив, що пункт базування у Новоросійську не може повноцінно замінити кримські можливості. За його словами, російські моряки неодноразово скаржилися на складні умови входу та виходу з вказаного порту, які значно ускладнюються під час осінньо-зимових штормів. Через це навігація там обмежена від жовтня і до середини весни, на відміну від Севастополя.

Як писав УНІАН, у росіян є достатньо об’єктів у тимчасово окупованому Криму, які вони ретельно захищають. Зокрема, там розташовано 5 аеродромів, вильоти з яких відбуваються цілодобово. Тому можна припустити, що авіаційного палива російській армії вистачає. Судячи за все, вистачає його й кораблям, які базуються на материковій частині Російської Федерації.

Як припускає речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, у байбутньму ми можемо стати свідками того, що знов завдаються удари по російським портам, зокрема Новоросійську та Туапсе, які є ключовими з відвантаженням нафти. З одного боку, відстань з України до цих портів, які відіграють велику роль у війському забезпеченні армії РФ, це відстань суттєва, з іншого – Україна має певні системи озброєння, які цю відстань покривають.

