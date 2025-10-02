За даними очільника агенції Олега Корікова, достовірної інформації щодо залишків аварійного дизелю немає.

На території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), яка з 23 вересня відключена від живлення з української енергосистеми, зберігається загроза ядерної аварії.

Про це заявив голова Державної агенції атомного регулювання Олег Коріков на брифінгу.

"Ми характеризуємо це (відключення ЗАЕС від української енергосистеми, - УНІАН) як аварійну ситуацію, яка не переросла в аварію, але може перерости", - зазначив Коріков.

За його словами, 23 вересня представники РФ заявляли, що дизельного пального, яке зараз споживає станція, вистачить на 10 днів.

"Наявна інформація, що аварійний запас палива споживається не тільки резервними дизельними генераторами, а і іншими споживачами, наприклад дизельними бойлерами. Щось там заправляють… Невідомо, наскільки вистачить аварійного запасу і чи є, насправді, можливість поповнювати запаси палива", - зауважив голова Держатомрегулювання.

При цьому він додав, що Україна отримує інформацію про ситуацію на станції від МАГАТЕ, яка, у свою чергу, отримує дані від російського персоналу. Він не виключив, що інформація про ситуацію на ЗАЕС, яку росіяни надають МАГАТЕ, може бути спотворена.

Говорячи про можливість ядерної аварії на ЗАЕС, Коріков зазначив, що в разі подальшої відсутності зовнішнього живлення станції та вичерпання запасів палива для дизельних генераторів температура води в реакторі почне зростати.

"Коли температура води зросте до 100°C, вона почне перетворюватися в пару. Її рівень у реакторі буде знижуватися і паливо може перегрітися через зростання температури. Оболонка може зруйнуватися, і ми будемо мати вихід радіоактивних продуктів в реактор. Ця ситуація може розвиватися, тиск зростати, і ми можемо мати вихід радіоактивних продуктів і за межі (реактора, - УНІАН)", - зазначив Коріков.

Він закликав невідкладно відновити зовнішнє живлення ЗАЕС від української енергосистеми.

Запорізька АЕС в окупації - останні новини

23 вересня на Запорізькій АЕС стався блекаут. З того часу станція живиться від дизельних генераторів, для яких, згідно з нормативами, палива вистачить на десять днів.

ЗАЕС перебуває під російською окупацією з 2022 року, і це не перша позаштатна ситуація на ній, але найбільш тривала. 11 лютого 2025 року Станція теж опинилася на межі блекауту. Як повідомила тоді пресслужба Міністерства енергетики України, внаслідок ворожих обстрілів було знеструмлено одну з двох ліній живлення ЗАЕС.

За даними Міненерго, поточний випадок - це вже десятий блекаут на станції.

