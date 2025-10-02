Орбан блокує євроінтеграційний процес наближення України до в ступу в ЄС через внутрішні угорські вибори.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не може заблокувати прагнення українців приєднатися до Європейського Союзу. Більше того, переважна більшість країн-членів ЄС підтримують рух України до членства у блоці. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені.

Глава держави прокоментував намагання угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана блокувати шлях України до членства в Європейському Союзі.

"Ніхто не може заблокувати, бо це воля нашого народу. І це рішення українського народу. І звісно, це рішення Європи бачити Україну членом Євросоюзу у майбутньому", - наголосив Зеленський.

При цьому, глава держави визнає, що набуття Україною членства в ЄС залежить від одностайного рішення серед країн-члені ЄС. Зеленський зазначив:

‘Ми маємо проблеми з Угорщиною. Ми можемо відкрито говорити про це, тому що у Віктора Орбана будуть вибори. І я думаю, що це нерозумно, бо у нього вибори. Саме тому він блокує шлях 40-мільйонної країни в напрямку Євросоюзу".

Президент України підкреслив, що Україна є великою і міцною державою, бо Росія розпочала війну через волю і вибір українців рухатися безпосередньо в напрямку Європи.

"Бо ми відчуваємо однакові і спільні цінності з усіма іншими європейськими країнами", - додав Зеленський.

Як відзначила Фредеріксен, треба дотримуватися стратегії, а розширення Євросоюзу є частиною цієї стратегії. Це те питання, яке має значення не тільки для усього ЄС, а й усього європейського континенту.

"Ми повинні побудувати якомога міцнішу Європу. І, на мій погляд, це означає розширення Європейського Союзу. Існує європейська єдність, бо наші 26 країн погодились [без Угорщини - УНІАН], що Україна, Молдова та інші держави повинні приєднатися до нас", - заявила Фредеріксен.

На її переконання, Україна виконує дивовижну роботу навіть в умовах війни.

"Я думаю, що ми повинні дотримуватися стратегії. І я не дозволю одній країні, і безумовно, не дозволю Віктору Орбану ухвалювати рішення стосовно усього європейського майбутнього", - сказала прем’єр-міністр Данії.

Вона переконана, що треба продовжувати намагатися шукати рішення щодо зміни угорської позиції. Фредеріксен відзначила:

"Розширення залежить від єдності, від 27 голосів. Але ми можемо зробити багато моментів, якщо ми не можемо переконати Віктора Орбана відкрити перший кластер".

Вона зазначила, що треба вирішити багато справ до того, як настане день вступу до ЄС.

"Якщо ми не можемо переконати Віктора Орбана, я думаю, що ми просто повинні рухатися далі з усією роботою, яку треба виконати Україні та Європейській Комісії", - наголосила Фредеріксен.

Риторика Орбана щодо України

Як повідомляв УНІАН, Орбан систематично і постійно виступає проти набуття Україною членства в ЄС. З цієї метою він намагається заблокувати практичні переговори про вступ України до ЄС.

Також Орбан часто висловлює проросійські наративи і схиляється ближче до Росії.

