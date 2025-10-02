Рама жартома зажадав вибачень від Макрона за те, що він "не привітав" країни із завершенням війни.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама під час саміту лідерів Європейського Союзу в Копенгагені пожартував над президентом США Дональдом Трампом за його слова про те, що йому нібито вдалося завершити війну, якої в реальності ніколи не було. Про це пише Politico.

Зазначається, що Рама сказав це перед президентом Франції Емманюелем Макроном і лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим. Він жартома зажадав вибачень від лідера Парижа за те, що той не привітав політиків із вирішенням "конфлікту між Албанією та Азербайджаном".

"Ви повинні вибачитися, перед нами", - сказав прем'єр-міністр Албанії Макрону.

Журналісти додали, що жарт Рами насмішив Макрона й Алієва. Лідер Франції жартома відповів, що йому шкода, що він не привітав країни з урегулюванням конфлікту.

У виданні нагадали, що у вересні Трамп заявив, що йому нібито вдалося врегулювати конфлікт між "Азербайджаном і Албанією". Проте він мав на увазі Азербайджан і Вірменію.

Трамп переплутав Вірменію з Албанією - що відомо

Нагадаємо, що у вересні 2025 року президент США Дональд Трамп знову приписав собі заслуги у розв'язанні тривалого конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Проте він помилково сплутав Вірменію з Албанією.

Під час того, як він перераховував "свої заслуги", Трамп згадав і конфлікт між Вірменією та Азербайджаном. Тоді американський лідер і припустився помилки.

