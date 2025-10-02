Оксана Жолнович вважає, що в Україні можна було б встановити прожитковий мінімум і мінімальну пенсію на рівні 4,5-4,7 тис. грн.

Мінімальна оплата праці в Україні має становити 60% від середньої заробітної плати. Таким чином "мінімалка" повинна становити не менше 12 тисяч гривень.

Про це повідомила колишня міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі "Новини.Live".

"Якщо ми зараз говоримо про 25-26 тисяч гривень середню зарплату по Україні, це означає, що люди на такі гроші живуть і збереження "мінімалки" на рівні 8,5 тисяч гривень - це скоріше тіньова економіка, аніж об’єктивний критерій, об’єктивний показник. Бо інакше людям, яким ми реально виплачуємо таку мінімальну заробітну плату, не буде за що годувати своїх дітей", - сказала Жолнович.

Вона також відмітила, що встановлення мінімальної зарплати в діапазоні 10-12 тис. грн - "розумне підняття", яке забезпечить додатковий притік грошей до Пенсійного фонду через збільшення відрахувань Єдиного соціального внеску. Крім того, це сприятиме виведенню частини коштів з тіньової економіки.

Жолнович також вважає, що в Україні теоретично можна було б встановити прожитковий мінімум і мінімальну пенсію на рівні 4,5-4,7 тис. грн.

Зарплати в Україні - останні новини

В Україні у серпні середня заробітна плата штатних працівників по регіонах становила майже 26 тис. грн, що на 2,2% менше, ніж у липні.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів схвалив проєкт бюджету на 2026 рік. Уряд пропонував збільшити мінімальну зарплату з 8 000 грн до 8 647 гривень.

Також Кабмін пропонував збільшити видатки на пенсійне забезпечення, передбачивши індексацію пенсій наступного року.

