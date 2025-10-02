За словами Орбана, саміт лідерів ЄС нібито доводить, що найближчими місяцями йтиметься про загрозу війни.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що саміт лідерів Європейського Союзу в Копенгагені нібито може підвищити загрозу початку нової війни. Таку заяву він зробив на своїй сторінці в соцмережі X, коментуючи зустріч.

Орбан зазначив, що лідери країн Євросоюзу обговорюють фінансову допомогу Україні, а також прискорений вступ країни до блоку за допомогою "всіляких юридичних хитрощів". За його словами, це відверто провоєнні пропозиції.

"Вони (лідери країн ЄС - УНІАН) хочуть фінансувати постачання зброї. Усі ці пропозиції ясно показують, що брюссельці хочуть війни", - написав угорський прем'єр.

Відео дня

Орбан додав, що цей саміт нібито доводить, що "найближчими місяцями йтиметься про загрозу війни". Він закликав угорців і союзників підтримати його позицію.

Мерц розкритикував Орбана під час саміту лідерів ЄС - що відомо

Нагадаємо, що раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі лідерів ЄС у Копенгагені різко висловився на адресу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. За його словами, угорський політик намагається зірвати обговорення щодо потреб блоку у сфері безпеки.

У Bloomberg зазначили, що ця сутичка сталася під час дискусії про те, як Євросоюз може краще захищатися від загроз з боку Росії та підтримувати Україну. В агентстві підкреслили, що блок виявляє дедалі більше розчарування Орбаном.

Вас також можуть зацікавити новини: