Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,50 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 3 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,28 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 6 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п'ятницю установлено на рівні 48,50 гривні за один євро, тобто гривня втратила 13 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,16/41,19 грн/дол., а євро - 48,43/48,46 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 2 жовтня зріс на 5 копійок і складає 41,40 гривні за долар, а курс євро подорожчав також на 5 копійок і складає 48,75 гривні за євро. Пр цьому продати американську валюту в банку можна за курсом 40,80 гривні, а євро - за курсом 47,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що в Україні з 6 по 12 жовтня очікується спокійна ситуація на валютному ринку. Наступного тижня курс долара залишатиметься в межах 41-41,5 грн/дол., а курс євро – 48-49,5 грн/євро.

