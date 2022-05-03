Польща приймає наших біженців, активно виступає за допомогу Україні, надає нам озброєння і однією з перших виступила за жорсткі санкції проти РФ.

3 травня Польща відзначає День Конституції. У цей день УНІАН пропонує інформацію про те, як сусідня країна допомагає Україні з початку повносмаштабної війни.

Допомога біженцям

24 лютого, в перший же день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Польща заявила про готовність приймати біженців. З самого початку Польща планувала прийняти близько мільйона українців, кожному вимушеному переселенцю країна надавала та надає їжу, житло і правову допомогу.

Залізничні компанії ЄС, серед яких була і Польща, запропонували українським біженцям безкоштовний проїзд. Незабаром стало відомо, що польські роботодавці та агентства працевлаштування переформатували роботу у зв'язку з напливом українок, які тікають від війни.

"Ніхто не запитує, якої вони національності. Якої вони віри. Скільки у них грошей. Фактично у нас більше немає кордону з Польщею, з дружньою Польщею. Тому що ми разом - на боці добра. Нам не до кордонів", - дякував Польщі за підтримку Зеленський.

Польща дозволила українцям жити і працювати в країні 18 місяців, також країна створила умови, які стимулює місцевих жителів селити у себе біженців. Незабаром польський Сейм схвалив закон про допомогу українським біженцям, вони отримали право користуватися державними послугами, охороною здоров'я, зможуть віддавати дітей до польських шкіл.

Станом на 11 березня Польща прийняла понад 1,5 мільйона українських біженців, їм значно спростили доступ до ринку праці. Дуда також підписав закон, згідно з яким українці почали отримувати одноразову виплату в розмірі 300 злотих на людину. Вже 19 березня стало відомо, що Польща прийняла понад 2,4 мільйона біженців з України.

До кінця березня в Польщі почала діяти нова програма для українців, біженці почали отримувати по 500 злотих на кожну дитину. 21 квітня стало відомо, що українська та польська сторона обговорили виділення коштів на фінансову допомогу українцям. Польща прийняла майже 3 мільйони біженців.

Підтримка з боку політиків Польщі

25 лютого президент Польщі Дуда назвав бомбардування Києва тероризмом.

"Дрони скидають бомби на житлові будинки. Люди вмирають. Це очевидний акт терору, спрямований на те, щоб зломити бойовий дух, але є величезна рішучість захистити столицю", - писав він у Twitter.

Цього ж дня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький доручив підготувати постанову про закриття повітряного простору країни для російських авіакомпаній. Також він заявляв, що ЄС повинен розробити план відновлення України після війни на 100 млрд євро.

Польща ініціювала санкції проти РФ, які потім підтримав Захід. За словами Дуди, російські злочини в Україні мають ознаки геноциду, а ті, хто розв'язав війну, повинні бути покарані в міжнародних трибуналах.

"Ми є адвокатом України в її спробах стати членом ЄС", - говорив президент Польщі.

Посол Польщі Ціхоцький залишався в Києві, щоб підтримувати українців, навіть через кілька днів після початку бомбардувань у столиці та області. Президент країни підтримує Україну на світовому полі. Після зустрічі з ним віце-президент США Камала Харріс розповіла, що Штати виділять $50 мільярдів на гуманітарну допомогу українцям.

14 березня у Варшаві завершилася зустріч прем'єр-міністрів "Люблінського трикутника". Україна, Польща та Литва опублікували спільну заяву. Через кілька днів прем'єр-міністр Польщі, запропонував ЄС влаштувати РФ "торгову блокаду".

Після цього стало відомо, що Польща, Чехія та Словенія підготували план порятунку України. Країни склали список з 10 пунктів, які ЄС повинен виконати, якщо він дійсно хоче припинити війну.

21 березня стало відомо, що в сусідній країні захотіли конфіскувати російське майно на своїй території. Незабаром також повідомлялоя, що Польща склала список з більше 40 російських дипломатів, яких країна хоче видворити за шпигунство.

23 березня Сейм Польщі оголосив Путіна військовим злочинцем. Крім цього, там прийняли відповідну резолюцію. Вже наступного дня стана заблокувала рахунки посольства РФ.

На жаль, в НАТО пропозиція Польщі про розміщення миротворчих сил в Україні не знайшло підтримки. Однак на цьому країна не зупинилася і продовжила шукати варіанти для допомоги нашому народу. Дуда не реагував на погрози і натяки з боку РФ, де політики намагалися залякати країни, що підтримують Україну. 25 березня президент Польщі навіть відповів на слова росіян лайливою приказкою.

На початку квітня прем'єр Польщі розкритикував нерішучість Європи в посиленні санкцій проти Росії. Після цього він неодноразово закликав ЄС до більш жорсткої відповіді на агресію країни-окупанта. Незабаром Польща разом з Латвією, Литвою та Естонією почала підготовку до повної транспортної ізоляції Росії та Білорусі.

Після дзвінків президента Франції Путіну прем'єр Польщі розкритикував Макрона і запитав, чи намагався б він домовлятися з Гітлером. Незабаром сусідня країна закликала ввести "культурні" санкції проти РФ.

8 квітня прем'єр Польщі закликав створити міжнародну комісію з розслідування російських злочинів в Україні, щоб усі в Європі про них знали. Не всі країни підтримали українців так само, як і Польща. Угорщина, наприклад, не відразу "побачила" звірства окупантів у Бучі. Через це польський політик Ярослав Качинський навіть радив прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану "відвідати окуліста".

12 квітня Україна і Польща підписали меморандум про допомогу під час війни. Він сприятиме обміну інформацією та взаємній підтримці двох центробанків.

13 квітня Зеленський провів зустріч з главами Польщі, Латвії, Литви та Естонії. "Переговори були плідними. Важливо, що президенти відвідали Бородянку в Київській області, де на власні очі побачили, що накоїли окупанти", - зазначив він.

23 квітня Україна і Польща підписали меморандум, в рамках якого вони створять спільне підприємство для "кардинального" збільшення експорту.

Військова допомога Польщі Україні

Польща одразу ж пропонувала надати нам оборонну допомогу і виступити логістичним хабом для переміщення летальної зброї від ЄС в Україну. Крім цього, сусідня країна була однією з перших, хто без вагань висловився про можливість надання Україні винищувачів.

Крім цього, добровольці з Польщі швидко вирушили в Україну і почали допомагати нам захищатися від окупантів. Незабаром у Польщі заговорили про необхідність введення миротворців в Україну.

Після того як світ дізнався про звірства росіян у Бучі, президент Польщі заявив, що Україні потрібно надати "зброю, зброю і ще раз зброю".

23 квітня стало відомо, що Польща передала Україні озброєння на суму в 7 мільярдів злотих. Незабаром прем'єр-міністр Матеуш Моравецький підтвердив, що його країна передала Україні танки:

"Так, Польща подарувала танки Україні, але для безпеки наших українських друзів ми не будемо говорити про їх кількість".

До цього повідомлялося, що Варшава могла б передати Україні радянські Т-72. Натомість Польща повинна була отримати основні бойові танки Challenger 2.

Варшава також надала Україні ракети класу "повітря-повітря" для літаків МіГ-29 і Су-27, дрони виробництва WB Electronics, ПЗРК "Піорун" та велику кількість боєприпасів. Після цього стала відомо, що Польща передала ще й більше 200 танків Т-72, а також кілька десятків бойових машин піхоти.

Гуманітарна допомога та підтримка активістів

1 березня Польща стала однією з п'яти країн, які першими почали пропускати український транспорт з гуманітарною та військовою допомогою без міжнародних дозволів. Польща збирала для нас гуманітарну допомогу з різних країн. Тільки на початку березня українцям направили понад 80 тонн товарів першої необхідності.

Крім цього, польські силовики перешкоджали проїзду фур в Білорусь і РФ з Польщі, які намагалися проїхати попри санкції. Активісти також блокували фури на знак підтримки України. Черга з вантажівок розтягувалася на 30 кілометрів.

Відмова Польщі від російських газу і вугілля, питання енергетики

17 березня стало відомо, що Польща з 2023 року відмовиться від російського газу. Термін дії довгострокового контракту Польщі з Росією на закупівлю газу закінчується в грудні 2022 року і нових угод з РФ не буде, заявляв уповноважений польського уряду у справах стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наімський.

Незабаром уряд Польщі оголосив про плани "дерусифікації" економіки. Країна хоче надихнути інші країни Європи відійти від залежності від російського газу, нафти і вугілля. 29 березня стало відомо, що Польща заборонить імпорт російського вугілля.

7 квітня Дуда закликав демонтувати "Північний потік-2" і заявив, що діалог з Росією не має сенсу. 13 квітня Україна почала експорт електроенергії до Польщі. Через кілька днів Польща ввела ембарго на закупівлі російського вугілля.

26 квітня Варшава ввела санкції проти "Газпрому" і російських олігархів. Вже наступного дня Польща повідомила про повнк незалежність від газу з РФ.

Зеленський також заявив, що обговорював з польським колегою Анджеєм Дудою вихід польських компаній на український ринок палива. Крім цього стало відомо, що вже влітку 2022 року Україна може отримати доступ до терміналів скрапленого газу Польщі та Литви.

Як ще поляки підтримують Україну

Збірна Польщі з футболу відмовилася грати проти росіян у матчі відбору на ЧС-2022. Поляки не боялися зазнати технічної поразки і хотіли донести свою позицію до ФІФА.

Польща була готова прийняти не тільки українських біженців. Також країна прийняла тварин з Київського зоопарку. Завдяки цьому вдалося врятувати шість левів, чотири тигри, африканську дику собаку і мавп-капуцинів.

Гравець збірної Польщі придбав машину швидкої допомоги для українських дітей, бо він не міг дивитися на страждання, які в нашу країну принесла РФ. Крім цього, в польських містах неодноразово проходили благодійні концерти для збору коштів українцям.

Польські жінки залишають на вокзалах коляски для маленьких українців. Так вони допомагають матерям, які рятують своїх дітей від війни.

Ветеран з Польщі, який брав участь у Варшавському повстанні проти нацистів у 1944 році, записував для українців зворушливе звернення. Він закликав нас боротися і назвав народ України героїчним.

Польща приймає українських дітей, яким необхідно дороге лікування. Після новин про звірства рашистів у Бучі міністр спорту Польщі закликав вигнати РФ з усіх міжнародних федерацій. Поляки підтримують Україну навіть у звичайному житті. З фешенебельного польського готелю виганяли проросійську пропагандистку, яку агітувала за "русский мир".

Польща приймала і продовжує приймати українських військових, яким необхідне лікування. "Ми все ж готові прийняти в разі необхідності не менше 10 тис. солдатів", - заявив не так давно прем'єр Моравецький.

У квітні в Гданську повідомили, що готові допомогти відбудувати Маріуполь, а після цього там назвали площу на честь блокадного міста.

На цьому підтримка Польщі і поляків не закінчується. Країна продовжує піклуватися про наших біженців, надавати нам озброєння і виступає проти російської агресії.

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