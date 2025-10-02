Україна допоможе європейцям опанувати необхідні навички збиття "Шахедів".

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що набутий Україною досвід у війні зробить нашу державу рушійною силою у розвитку європейської ініціативи "стіна дронів" з метою боротьби з російськими безпілотниками. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені.

"Ми будемо рушійною силою у цьому проєкті через досвід війни", - наголосив Зеленський.

При цьому, як уточнив глава держави, наразі публічні обговорення щодо "стіни дронів" перебувають на початковій стадії. Попереду ще багато роботи, і Україна має ділитися власним досвідом.

Як наголосив Зеленський, сьогоднішня зустріч Європейської політичної спільноти продемонструвала, що політична воля має найбільше значення для безпеки Європи. Особливо на тлі того, що Росія "посилює деструктивні дії".

"Ми відчуваємо, що європейці чітко налаштовані відреагувати, відреагувати належним чином на зростаючу дронову загрозу. Російські дрони залетіли занадто далеко. Небезпечні інциденти з боку Росії також зайшли занадто далеко", - додав Зеленський.

На переконання глави держави, порушення російськими дронами повітряного простору Данії, інших Скандинавських і Балтійських країн, Польщі і Румунії свідчить, що потрібні спільні дії для кожної європейської країни з метою збиття російських БПЛА.

Зеленський додав, що українські військові з необхідним досвідом боротьби з дронами вже прибули до Данїі.

Як переконана Фредеріксен, без участі України неможливо наростити необхідні спроможності в рамках розвитку проєкту "стіна дронів". Вона наголосила:

"Бо ви, на жаль, є спеціалістами [вказує на трагічний досвід війни - УНІАН]. Так чи інакше, я сподіваюсь, що ми зможемо набути більше досвіду, який ми зможемо перейняти від ваших солдат і ваших експертів. Тому, якщо ми хочемо захистити Європу, якщо ми хочемо переозброїти Європу, ми повинні розглядати Україну як частину цього переозброєння з самого початку".

Європейська "стіна дронів"

Як відомо, в ЄС мають намір побудувати міцний щит для захисту від російських дронів, котрі останнім часом регулярно порушують повітряний простір сусідніх з Росією країн. Йдеться про побудову мережі детекторів, глушників сигналів і багаторівневих військових технологій для виявлення і перехоплення російських безпілотників.

