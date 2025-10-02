Він наголосив на необхідності збільшити фінансування виробництва українських далекобійних дронів, щоб масштабніше атакувати вглиб російської території.

Президент Володимир Зеленський висловив переконання, що РФ відчує сильні далекобійні удари від українських дронів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені.

"Ми ніколи не атакували цивільну інфраструктуру в Росії. Ми завжди відповідали після їхніх атак на нашу енергетику. Спершу, це було трохи більше року тому. У нас не було спроможності, щоб відповісти. І ви пам’ятаєте, коли вони спричинили блекаути в Україні, було багато жахливих речей… Тепер ми можемо відповісти. І вони відчувають наші сильні відповіді", - зазначив Зеленський.

Він додав, що Україні треба трохи більше фінансування, щоб бути сумісними, бо коли росіяни застосовують щодня 500-600 дронів, українці застосовують 100-150 дронів.

"Я говорив з партнерами. І шляхом збільшення фінансування, ми посилимось і будемо сумісними завдяки далекобійним дронам. У Росії буде більше питань від суспільства до її лідерів. Це важливо", - наголосив президент.

Як додав Зеленський, Україна до цього моменту застосовувала виключно українське озброєння для ураження далекобійних цілей на території Росії.

"І після моєї зустріч з президентом США, дійсно, ми, можливо матимемо щось більше. Я не знаю. Ми побачимо", - сказав Зеленський.

Своєю чергою, прем’єр-міністерка Данії відзначила, що в України досі є незавантажені спроможності у виробництві озброєння.

"Я звернулася з проханням до союзників виділити більше коштів, більше фінансування для виробничих ліній в Україні", - сказала Фредеріксен.

Розвідувальні дані США

США можуть передати Україні розвідувальні дані, які дозволять здійснювати далекобійні удари в глибокий тил РФ з використанням ракет великої дальності. Крім того, США не заперечуватимуть, якщо Україна битиме по російській енергетичній інфраструктурі.

Ррішення про надання Україні далекобійних ракет від США залежить виключно від президента Дональда Трампа.

