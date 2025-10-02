Президент Володимир Зеленський висловив переконання, що РФ відчує сильні далекобійні удари від українських дронів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені.
"Ми ніколи не атакували цивільну інфраструктуру в Росії. Ми завжди відповідали після їхніх атак на нашу енергетику. Спершу, це було трохи більше року тому. У нас не було спроможності, щоб відповісти. І ви пам’ятаєте, коли вони спричинили блекаути в Україні, було багато жахливих речей… Тепер ми можемо відповісти. І вони відчувають наші сильні відповіді", - зазначив Зеленський.
Він додав, що Україні треба трохи більше фінансування, щоб бути сумісними, бо коли росіяни застосовують щодня 500-600 дронів, українці застосовують 100-150 дронів.
"Я говорив з партнерами. І шляхом збільшення фінансування, ми посилимось і будемо сумісними завдяки далекобійним дронам. У Росії буде більше питань від суспільства до її лідерів. Це важливо", - наголосив президент.
Як додав Зеленський, Україна до цього моменту застосовувала виключно українське озброєння для ураження далекобійних цілей на території Росії.
"І після моєї зустріч з президентом США, дійсно, ми, можливо матимемо щось більше. Я не знаю. Ми побачимо", - сказав Зеленський.
Своєю чергою, прем’єр-міністерка Данії відзначила, що в України досі є незавантажені спроможності у виробництві озброєння.
"Я звернулася з проханням до союзників виділити більше коштів, більше фінансування для виробничих ліній в Україні", - сказала Фредеріксен.
Розвідувальні дані США
США можуть передати Україні розвідувальні дані, які дозволять здійснювати далекобійні удари в глибокий тил РФ з використанням ракет великої дальності. Крім того, США не заперечуватимуть, якщо Україна битиме по російській енергетичній інфраструктурі.
Ррішення про надання Україні далекобійних ракет від США залежить виключно від президента Дональда Трампа.