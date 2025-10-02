У "Чернігівобленерго" зазначають, що відключатимуть і тих споживачів, помешкань яких раніше не було у графіках погодинних відключень.

У Чернігові та області, де раніше повідомлялося про багатогодинні відключення електроенергії, світла буде ще менше. У регіоні запровадять жорсткіші графіки електропостачання, повідомляє енергокомпанія "Чернігвобленерго" у телеграм-каналі.

Згідно з повідомленням, кількість годин зі світлом скоротиться для всіх. Енергетики зазначають, що були змушені піти на такий крок через погіршення ситуації в енергосистемі.

"Навіть з урахуванням введених обмежень електропостачання, мережі перевантажені. Їхньої потужності недостатньо для одномоментного забезпечення електрикою навіть тієї невеликої кількості споживачів, яку ми передбачили графіком погодинних відключень", - пояснюють у компанії.

У "Чернігівобленерго" уточнюють, що відключатимуть і тих клієнтів, які "не заведені у графік погодинних відключень".

"Відключення, звісно ж, будуть чергуватися, щоб кожен із вас мав хоча б мінімальну кількість годин зі світлом для забезпечення першочергових побутових потреб", - зазначається у повідомленні.

Масована атака Росії на Чернігівщину - останні новини

25 вересня Росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури у Чернігові, через що без електрики залишилися 30 тисяч споживачів.

1 жовтня ситуація з електропостачанням на Чернігівщині погіршилася. Внаслідок удару Росії по Київській області було уражено критичну інфраструктуру. Через це у Чернігівській області було запроваджено графіки відключення електроенергії.

Крім цього удар по енергооб’єкту на Київщині призвів до блекату на Чорнобильській АЕС (ЧАЕС). Вже за кілька годин зовнішнє живлення ЧАЕС було відновлено.

