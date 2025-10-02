У Чернігові та області, де раніше повідомлялося про багатогодинні відключення електроенергії, світла буде ще менше. У регіоні запровадять жорсткіші графіки електропостачання, повідомляє енергокомпанія "Чернігвобленерго" у телеграм-каналі.
Згідно з повідомленням, кількість годин зі світлом скоротиться для всіх. Енергетики зазначають, що були змушені піти на такий крок через погіршення ситуації в енергосистемі.
"Навіть з урахуванням введених обмежень електропостачання, мережі перевантажені. Їхньої потужності недостатньо для одномоментного забезпечення електрикою навіть тієї невеликої кількості споживачів, яку ми передбачили графіком погодинних відключень", - пояснюють у компанії.
У "Чернігівобленерго" уточнюють, що відключатимуть і тих клієнтів, які "не заведені у графік погодинних відключень".
"Відключення, звісно ж, будуть чергуватися, щоб кожен із вас мав хоча б мінімальну кількість годин зі світлом для забезпечення першочергових побутових потреб", - зазначається у повідомленні.
Масована атака Росії на Чернігівщину - останні новини
25 вересня Росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури у Чернігові, через що без електрики залишилися 30 тисяч споживачів.
1 жовтня ситуація з електропостачанням на Чернігівщині погіршилася. Внаслідок удару Росії по Київській області було уражено критичну інфраструктуру. Через це у Чернігівській області було запроваджено графіки відключення електроенергії.
Крім цього удар по енергооб’єкту на Київщині призвів до блекату на Чорнобильській АЕС (ЧАЕС). Вже за кілька годин зовнішнє живлення ЧАЕС було відновлено.