Також свої обов'язки продовжать виконувати всі члени правління "Укренерго".

Напередодні опалювального сезону в розпал війни наглядова рада "Укренерго" спочатку раптово вирішила звільнити голову компанії Віталія Зайченка, а потім ще більш раптово передумала.

Як повідомили в самому "Укренерго" в четвер, 2 жовтня, він продовжить виконувати свої обов'язки, як і решта членів правління компанії.

"Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко та члени правління компанії продовжують виконувати свої обов'язки", - написала пресслужба компанії в телеграм-каналі.

Відео дня

Останній тиждень у медіапросторі відбувалася "битва" експертів широкого профілю, які розділилися на два табори: одні самовіддано підтримували відставку Зайченка з посади голови правління компанії, а інші всіляко засуджували ініціаторів за ідею поміняти головного енергетичного "коня" країни посеред переправи.

Перемогли другі, у стані прихильників Зайченка - свято

Як зазначають ЗМІ з посиланням на джерела, відповідне рішення було ухвалено через кілька днів консультацій наглядової ради компанії з Міністерством енергетики України.

"Головні завдання компанії на сьогодні - підготовка до проходження очікуваного складного осінньо-зимового періоду, невідкладна ліквідація наслідків уражень об'єктів системи передачі електроенергії та відновлення надійного і стабільного електропостачання споживачів, дотримання критеріїв надійності, безпеки та збалансованості роботи об'єднаної енергетичної системи України, захист персоналу та критично важливого обладнання, а також конструктивна і прозора комунікація з міжнародними фінансовими інститутами щодо подальшої підтримки української енергетики", - відзвітували в "Укренерго".

Раніше повідомлялося, що стосунки між Зайченком і незалежними членами наглядової ради компанії не склалися майже відразу ж після призначення. Наглядова рада "Укренерго" складається з чотирьох незалежних членів, які обираються за результатами конкурсу, і трьох представників від держави.

Одразу після інформації про звільнення очільника "Укренерго" низка експертів і депутатів обурилися фактом ухвалення такого рішення напередодні опалювального сезону, а також заявляли, що його ухвалили з порушенням процедури.

Витоки звільнення

26 вересня 2025 року стало відомо про те, що наглядова рада "Укренерго" звільнила Віталія Зайченка з посади голови правління компанії. Крім того, усі члени правління компанії отримали статус виконувачів обов'язків.

Зайченка обрали головою компанії 23 червня 2025 року, і він офіційно обійняв цю посаду 1 липня. Раніше він працював головним диспетчером "Укренерго".

Попереднього керівника компанії, Володимира Кудрицького, також було звільнено просто перед стартом минулого опалювального сезону - 2 вересня 2024 року. Тоді ця обставина нікого не залишила.

Вас також можуть зацікавити новини: