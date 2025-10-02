Президент Франції вважає, що запропоноване ним рішення вб’є бізнес-модель РФ.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що затримання нафтових танкерів може допомогти покласти край "тіньовому флоту", який допомагає Росії обходити західні санкції, повідомляє Bloomberg.

За його словами, блокування діяльності "тіньового флоту" РФ зменшить можливості фінансування бойових дій для країни-агресорки.

"Ви вбиваєте бізнес-модель, затримуючи навіть на кілька днів або тижнів ці судна і змушуючи їх організовувати себе по-іншому… Це понад 30 мільярдів євро, тому надзвичайно важливо посилити тиск на цей тіньовий флот, оскільки це, безумовно, зменшить можливості Росії фінансувати військові дії", - заявив Макрон у четвер в Копенгагені.

Видання зазначає, що коментарі французького президента з’явилися після того, як прокуратура на північному заході Франції провела розслідування щодо судна "Боракай", яке не надало доказів щодо своєї національності та прапора, а також відмовилося виконувати запити військово-морського флоту.

Наголошується, що танкер було затримано, а його капітан отримав повістку до суду на наступний рік.

Згідно з інформацією з бази даних Equasis, "Боракай" перебуває під санкціями Великої Британії та ЄС і за останні 11 місяців змінив кілька назв. За даними Equasis, він також ходить під фальшивим прапором.

Боротьба з тіньовим флотом РФ

Як відомо, РФ використовує "тіньовий флот" для обходу західних санкцій, зокрема - стелі цін на російську нафту. Сотні кораблів "темної флотилії" перебувають у санкційних списках ЄС, однак завдяки, зокрема, зміні назв кораблів, фейковим страховим полісам та іншим маневрам РФ продовжує заробляти мільйони умовних одиниць в обхід обмежень.

Однак, останніми днями російському "тіньовому флоту" не щастить. 29 вересня стало відомо, що деякі оператори терміналів у китайському порту Циндао, який є одним з ключових нафтових портів Китаю, запровадять нові обмеження для старих танкерів, які стосуються і "темної флотилії".

1 жовтня у Франції затримали танкер з "тіньового флоту РФ", що знаходиться під західними санкціями.

