Дощі в Західній Африці підвищують очікування щодо основного врожаю 2025/26 року.

Какао досягло нового десятимісячного мінімуму. Трейдери очікують, що нові ціни на фермерську продукцію стимулюватимуть продажі та збільшать пропозицію врожаю.

Видання Bloomberg пише, що ціни для виробників какао в Кот-д'Івуарі - найбільшому виробнику какао у світі - підвищили до 2800 франків CFA за кілограм для нового врожаю, збирання якого розпочалося 1 жовтня. Варто зазначити, що найактивніший контракт упав на 0,7%.

Очікується, що вища ціна стимулюватиме виробників продавати свою продукцію. Більший урожай і збільшення продажів допоможуть послабити дефіцит поставок.

"У Кот-д'Івуарі незабаром почнеться збір основного врожаю, і очікується, що поставки збільшаться завдяки більш високій ціні на фермерських ринках", - зазначив старший аналітик ADM Investor Services Марк Боуман.

При цьому він вказав, що дощі в Західній Африці підвищують очікування щодо основного врожаю 2025/26 року, який збирають зараз, і проміжного врожаю, який буде зібрано наступного року.

Ціни на какао - останні новини

Ціни на какао у світі зростали весь 2024 рік, що негативно позначилося на виробниках і споживачах шоколаду. Вартість какао злетіла через слабкий урожай у Західній Африці, що призвів до третього поспіль дефіциту поставок у світі.

При цьому український ринок завжди реагує на коливання цін на какао із запізненням у 3-4 місяці.

