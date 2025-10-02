Чоловік самостійно вийшов до українських прикордонників і здався, пояснивши, що не вміє воювати.

На Покровському напрямку військовослужбовці комендатури швидкого реагування Чернігівського прикордонного загону взяли в полон 31-річного громадянина РФ, уродженця Туви, з позивним Тайга. Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби.

Зазначається, що затриманий не проходив військової підготовки та має низький рівень володіння російською мовою.

Так, чоловік самостійно вийшов до українських прикордонників і здався, пояснивши, що не вміє воювати та не має бажання брати участь у бойових діях. Зі слів чабана, він має двох малолітніх дітей і коли прийшла повістка, намагався переховуватися, але його силоміць забрали в армію країни-агресора.

"Після спілкування з полоненим з’ясувалося, що чоловік, який вправлявся зі стадом баранів у Туві, усвідомлює те, що не збагне його колега у кремлі: війну, яку розпочала Росія, треба закінчувати. Цей випадок вчергове демонструє, що кремль використовує для війни проти України людей без належної підготовки та мотивації. Українські ж воїни, на відміну від "паперових тигрів", які не здатні виконувати бойові завдання, мають високу морально-психологічну стійкість і незламну волю до перемоги", - наголосили в ДПСУ.

Полонені росіяни

Як повідомляв УНІАН, нещодавно український журналіст Сергій Іванов опублікував коротке інтерв’ю з військовополоненим росіянином, який переконував, що він проти російського диктатора Володимира Путіна, особисто знає Володимира Зеленського і взагалі хоче воювати у ЗСУ.

На камеру росіянин зокрема розповів, що його дружина родом з Кривого Рогу, а сам він взагалі не підтримує політику Путіна, попри те, що пішов на війну добровольцем. За словами полоненого, його завербували у загін "Шторм Z", коли він відбував тюремне покарання за "вбивство педофіла". І на війну він пішов, буцімто, лише для того, аби вийти із в’язниці, де загалом провів 24 роки. Полонений окупант заявив, що особисто знає російського боксера Миколу Валуєва і хоче, аби той був президентом РФ замість Путіна.

