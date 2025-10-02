Російська армія окупувала села Ольгівське, Березове та Калинівське Дніпропетровської області. Про це повідомляє проєкт DeepState.
"Ворог окупував Ольгівське, Березове та Калинівське, а також просунувся поблизу Новоіванівки та Вороного", - сказано в повідомленні.
Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, протягом доби відбулося 102 бойових зіткнення.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дві атаки росіян. На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та в бік населених пунктів Колодязне, Нововасилівка.
Там зазначили, що на Куп’янському напрямку агресор тричі здійснював штурмові дії в напрямку населених пунктів Куп’янськ та Богуславка. На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала п’ять разів поблизу населених пунктів Колодязі, Шандриголове, Торське та в бік населеного пункту Дробишеве.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу Ямполя та Івано-Дар’ївки. На Краматорському напрямку окупанти здійснили дві спроби просунутися вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Предтечине.
"На Торецькому напрямку в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Торецьк, Щербинівка, Іванопілля, Олександро-Калинове, Русин Яр та Полтавка наші воїни зупинили 11 наступальних дій ворога", - повідомили у Генштабі.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 28 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка та в напрямку Покровська, Філії. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 27 атак.
Також на Новопавлівському напрямку ворог 19 разів атакував у районах населених пунктів Новохатське, Комишуваха, Соснівка, Нововасилівське, Січневе, Березове.
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення у районі населеного пункту Полтавка, а на Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення – противник намагався просунутися поблизу населених пунктів П’ятихатки та Лобкове. На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.
Війна в Україні - ситуація на фронті
Раніше речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що російські окупанти хотіли відкрити новий напрямок для наступу. Вони намагалися вести штурмові дії в районі населеного пункту Степове, Запорізька область. Однак нічого в них не вийшло і вони зазнали невдачі.