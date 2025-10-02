Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що протягом доби відбулося 102 бойових зіткнення.

Російська армія окупувала села Ольгівське, Березове та Калинівське Дніпропетровської області. Про це повідомляє проєкт DeepState.

"Ворог окупував Ольгівське, Березове та Калинівське, а також просунувся поблизу Новоіванівки та Вороного", - сказано в повідомленні.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, протягом доби відбулося 102 бойових зіткнення.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дві атаки росіян. На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та в бік населених пунктів Колодязне, Нововасилівка.

Там зазначили, що на Куп’янському напрямку агресор тричі здійснював штурмові дії в напрямку населених пунктів Куп’янськ та Богуславка. На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала п’ять разів поблизу населених пунктів Колодязі, Шандриголове, Торське та в бік населеного пункту Дробишеве.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу Ямполя та Івано-Дар’ївки. На Краматорському напрямку окупанти здійснили дві спроби просунутися вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Предтечине.

"На Торецькому напрямку в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Торецьк, Щербинівка, Іванопілля, Олександро-Калинове, Русин Яр та Полтавка наші воїни зупинили 11 наступальних дій ворога", - повідомили у Генштабі.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 28 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка та в напрямку Покровська, Філії. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 27 атак.

Також на Новопавлівському напрямку ворог 19 разів атакував у районах населених пунктів Новохатське, Комишуваха, Соснівка, Нововасилівське, Січневе, Березове.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення у районі населеного пункту Полтавка, а на Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення – противник намагався просунутися поблизу населених пунктів П’ятихатки та Лобкове. На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

Раніше речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що російські окупанти хотіли відкрити новий напрямок для наступу. Вони намагалися вести штурмові дії в районі населеного пункту Степове, Запорізька область. Однак нічого в них не вийшло і вони зазнали невдачі.

