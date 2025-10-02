Тріо Xiaomi 17 – поки що єдині смартфони зі Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Команда бенчмарка AnTuTu опублікувала свіжий рейтинг найспритніших смартфонів станом на вересень 2025 року. Як і очікувалося, рейтинг очолили флагмани на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5. Мова про Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Pro і Xiaomi 17.

Перше місце топу закріпилося за Xiaomi 17 Pro Max, який набирає в бенчмарку в середньому 3,5 млн балів. За ним ідуть моделі Xiaomi 17 Pro і Xiaomi 17, які набирають 3,5 і 3,49 млн балів відповідно. Для порівняння, iPhone 17 Pro Max у схожому тесті набирає 2,6 млн бала.

Решту сім позицій займають флагмани з Snapdragon 8 Elite і MediaTek Dimensity 9400+, і вони помітно відстають від рішень на новому процесорі. iQOO Neo10 Pro+, який розташувався на четвертому місці, показав результат у 3,34 млн балів.

Наступні місця рейтингу розподілилися між Vivo X200 Ultra (3,3 млн), RedMagic 10S Pro+ (3,2 млн), Oppo Find X8 Ultra Satellite Edition (3,13 млн), Honor GT Pro (3,13 млн), Vivo X200S (3,06 млн) і Redmi K80 Pro (2,94 млн).

Тріо Xiaomi 17 – поки що єдині смартфони зі Snapdragon 8 Elite Gen 5. До кінця року список пристроїв із новим процесором має розширитися.

Qualcomm називає Snapdragon 8 Elite Gen 5 "найпотужнішим і найенергоефективнішим" мобільним чипом у світі. У чипі вісім ядер, шість із яких працюють на частоті 3.62 ГГц, а два – на 4.6 ГГц.

Відомо, що майбутній флагман Galaxy S26 Ultra від Samsung отримає кастомну версію Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, що працює на рекордних частотах 4.74 ГГц.

