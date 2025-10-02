Речник ВМС також розповів про екологічну катастрофу, до якої веде нещадна експлуатація півострова Крим.

Деокупація півострова Криму може спричини крах Російської Федерації, як імперії.

Таку думку в інтерв’ю УНІАН висловив речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 2 рангу Дмитро Плетенчук. Він пояснив, що удари по об’єктах протиповітряної оборони (ППО) та військових полігонах, зокрема на окупованому півострові, мають на меті "розчистити" простір для подальших дій.

За його словами, щоб впливати на противника на його території або на окупованих землях, потрібно усунути перешкоди, які не дають отримати перевагу в повітрі - а це, своєю чергою, дає і перевагу на землі. Тому, як зазначив Плетенчук, знищення ворожих засобів протидії, насамперед ППО, є пріоритетною ціллю, з якої починаються будь-які інші операції.

Відео дня

На запитання, чи може звільнення Криму призвести до краху російської армії, речник ВМС зауважив, що деякі аналітики так вважають, і в цьому є логіка. Він підкреслив, що повернення великого аванпосту, який дає противнику можливість впливати на театр бойових дій і діяти в певній частині морської акваторії, може мати серйозні ідеологічні, стратегічні та тактичні наслідки. Крим, за словами Плетенчука, є своєрідним "ключем", який посилює потенціал противника, тож його втрата для окупанта могла б стати значним ударом.

"Дуже важливо, коли ви забираєте у ворога великий аванпост, який йому дозволяє впливати на театр бойових дій, або втілювати свої плани в певній частині морської акваторії. Крим – це своєрідний ключик, який може стати "консервним ключем" для російської "імперії"", - наголосив військовий.

Щодо наявних проблем окупантів на півострові, він повідомив, що їх вистачає з 2014 року, а наразі вони загострюються. Серед головних викликів для ворога Плетенчук назвав брак пального та дефіцит води: цього літа посушлива погода лише посилила ситуацію.

Він також звернув увагу на екологічні наслідки варварської експлуатації Криму окупантами — зокрема на практику інтенсивного відкачування води й буріння свердловин, що, за думкою науковців, загрожує засоленням ґрунтів і подальшим погіршенням екологічного стану. За його оцінкою, такі дії поступово перетворюють півострів на екологічно деградовану територію, якою він був до відновлення водопостачання українською стороною.

Ситуація в окупованому Криму

Нагадаємо, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів УНІАН, що російські окупанти побудували на території АРК, розгалужену військову "мережу", у складі якої Севастополь. Це українське місто, що захоплене загарбниками ще у 2014 році, є набагато зручнішим для навігації, ніж Новоросійськ (РФ), де зараз базується боєздатна частина Чорноморського флоту РФ. Наразі на території Криму зосереджена значна кількість військових об’єктів ворога - пункти постійної дислокації, місця зберігання техніки та перебування особового складу.

Вас також можуть зацікавити новини: