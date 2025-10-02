Захарова заявила, що Захід нібито хоче "виправдати величезні військові витрати", звинувачуючи РФ у провокаціях.

Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Москва і Захід уже нібито вийшли за рамки Холодної війни. За її словами, сторони перейшли в нову форму конфлікту, пишуть росЗМІ.

"Ми вже перебуваємо в стані іншої форми конфлікту: тут уже холодом давно не несе - тут уже вогонь, про що говорять і самі західники", - сказала Захарова російським пропагандистам.

Вона запевнила, що Захід нібито "бреше про диверсійні операції Москви" проти країн НАТО. Захарова додала, що так Захід нібито хоче "виправдати величезні військові витрати".

"Усі їхні (країн Заходу - УНІАН) заяви вказують, по-перше, на те, що вони готують ланцюг провокацій. По-друге, на те, що їм потрібно виправдати свої військові бюджети", - заявила речниця МЗС Росії.

Макрон закликав НАТО збивати російські дрони

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що НАТО потрібно більше непередбачуваності в питанні захисту від загроз, таких як невідомі дрони, які залітають у повітряний простір країн-членів Альянсу. Він вважає, що європейські країни можуть збивати російські безпілотники, якщо вони порушують їхній повітряний простір

За словами президента Франції, Альянс має надіслати чіткий сигнал. Він заявив, що дрони, які порушують повітряний простір європейських країн, "йдуть на великий ризик".

