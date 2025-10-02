У ВМС також пояснили, чому окупанти атакують дронами з боку Чорного моря.

Кримський міст досі не зруйнований Силами оборони України через те, що дуже ретельно охороняється усіма наявними у окупантів засобами.

Про це УНІАН розповів речник ВМС ЗСУ, капітан 2 рангу Дмитро Плетенчук. "Кримський канал фактично перегороджений, окупанти виставляють і бонові, і баржові загородження – все максимально перекрито...", - розповів військовий.

За його словами, досі більшості людей не зрозуміло, яким чином СБУ вдалося у червні 2025 року привести у дію понад 1 тонну вибухівки, що була таємно встановлена під водою. Тоді було пошкоджено одну з опор моста, який росіяни дуже ретельно охороняють. Тому, як пояснив Плетенчук, знайти на тлі щільних заходів безпеки якусь шпарину та влаштувати вибух – вищий рівень майстерності.

Відео дня

"Окупанти протягом тривалого часу топили в акваторії різноманітні об’єкти саме для того, щоб унеможливити подібні дії. Там постійно працює берегова охорона ФСБ, відстежується підводна обстановка... З суходолу на міст заїхати без перевірки неможливо – навіть самі росіяни постійно скаржаться, що потрапити на нього – як перетнути державний кордон", - розповів речник.

Він додав, що з повітря півострів та саме міст прикривають різноманітні засоби - від дронів і до авіації оперативно-тактичного рівня. Там чергують такі БПЛА, як "Форпост", "Оріон", Mohajer-6, всі моделі гелікоптерів, різні літаки, навіть періодично з’являється винищувач 5-го покоління Су-57 у супроводі інших бортів.

"Вони слідкують доволі серйозно і, мабуть, це єдина причина, чому ця споруда (міст – УНІАН) ще досі стоїть", - підкреслив Плетенчук.

Військові бази окупантів, додав представник ВМС, так само прикривають загородженнями, ППО, чергують катери, які контролюють вхід, зокрема у бухту Севастополя, щоб уникнути можливих "сюрпризів" з боку ЗСУ.

Як зазначив Плетенчук, у певному сенсі ВМС України стали частиною протиповітряної оборони нашої країни, зокрема, коли мова йде за Одесу. Адже дрони противника заходять з боку Чорного моря, бо з води відбивати такі атаки набагато складніше.

"Якщо у поле можна загнати пікапи з мобільними групами, то на морі – це лише кораблі чи катери. І ми ці цілі зустрічаємо першими. Така ж ситуація на Київщині, де дивізіони нашої річкової флотилії відбивають атаки дронів-камікадзе, які йдуть вздовж річища річки Дніпро – таку практику вони теж періодично застосовують", - констатував представник ВМС.

Ситуація з Кримським мостом

Як писав УНІАН, капітан 1-го рангу запасу, колишній заступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко вважає, що Кримський міст можна зруйнувати та, не виключено, що для цього накопичується ресурс. На думку експерта, якщо противник втратить міст, це матиме геополітичний та іміджевий наслідок для агресора. Це можна, зазначив Риженко, зокрема ракетами "Томагавк", передачу яких наразі узгоджують США. Водночас треба взяти на увагу потужні системи ППО, що охороняють окупований півострів.

Вас також можуть зацікавити новини: