Названо найпопулярнішу конфігурацію ігрового ПК у 2025 році

Магазин ігор Steam оновив дані щодо обладнання своїх користувачів. Статистика показала зміну найпопулярнішої відеокарти, а також зміцнення позицій Windows 11 як ігрової ОС.

У вересні 2025 року найпопулярнішою відеокартою стала мобільна GeForce RTX 4060. Її використовують 4,84% користувачів. Відразу за нею розташувалася GeForce RTX 3060 (4,41%). Замикає трійку лідерів десктопна GeForce RTX 4060 (4,25%).

Крім цього популярністю користуються RTX 3050 (3,07%), GTX 1650 (3,02%) і RTX 4060 Ti (2,92 %). У першій десятці немає жодної відеокарти з лінійки RTX 50 і Radeon RX 9000.

Що стосується процесорів, 58,61% комп'ютерів, зареєстрованих у Steam, використовують рішення Intel. На AMD припадає 41,31%. Найпоширенішими є 6-ядерні (29,62%), 8-ядерні (25,28%) і 4-ядерні (13,69%) чіпи.

Також Valve відзначає зростання популярності ОС Windows 11. За місяць вона стала популярнішою на 2,65% тадосягла частки в розмірі 63,04%. Windows 10 у 2025 році використовують менше 32% ПК-геймерів.

Найпоширеніша ПК-збірка осені 2025 року має такий вигляд:

Раніше експерти визначили найкращу відеокарту для більшості геймерів у 2025 році. RX 9060 XT просто не має конкурентів за співвідношенням ціни та характеристик, вважають у Wccftech.

УНІАН розповідав про ентузіаста, який зібрав колекцію з усіх відеокарт NVIDIA і AMD. У мережі підрахували, що приблизна вартість усіх такої колекції становить від 200 до 300 тисяч доларів.

