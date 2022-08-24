Королева побажала, щоб громадяни України чекали на кращі часи у майбутньому.

Королева Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Єлизавета ІІ, яка представляє династію Віндзорів, привітала українців із 31-ю річницею Незалежності України.

Про це йдеться у привітанні Королеви, опублікованому у соціальній мережі Facebook Посольством Британії в Україні.

Зокрема, у своєму посланні до президента України Володимира Зеленського вона зазначила:

"Мені дуже приємно передати Вашій високоповажності та народові України мої найщиріші вітання з нагоди святкування Дня Незалежності. У цей надскладний рік я сподіваюся, що сьогодні український народ в Україні і по усьому світу матиме нагоду відсвяткувати свою культуру, історію та ідентичність. Нехай кращі часи чекають на нас у майбутньому".

Нагадаємо, Україна з 24 лютого протистоїть широкомасштабній агресії Росії. Британія підтримала українську державу та активно їй допомагає.

У День Незалежності України - 24 серпня, в Київ прибув прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Британський чиновник оголосив про новий пакет безпекової допомоги для України на суму 54 мільйони фунтів (понад 63 млн доларів).

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