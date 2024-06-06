ООН святкує 'день російської мови' в річницю знищення Каховської ГЕС: Мережа лютує

В ООН кажуть, що це "свято" у них відбувається щороку 6 червня.

В річницю знищення росіянами Каховської ГЕС та на тлі жорстоких боїв на фронті в Україні ООН відзначає "День російської мови". Відповідне повідомлення розміщене на сторінці ООН в мережі Х.

"Російська мова є однією з шести офіційних мов ООН. Щорічно 6 червня ООН відзначає День російської мови", – йдеться у повідомленні.

Тут таки підписникам англомовної сторінки ООН пропонують перейти на російськомовну сторінку, аби слідкувати за новинами про роботу ООН російською мовою.

Відео дня

У коментарях під цим повідомленням повно гнівних реакцій від користувачів соцмережі.

"ООН, що далі? День Гітлера?" – обурюється користувач із фінським та українським прапорцями біля нікнейма.

Інший користувач прикріпив до свого коментаря фотографію українця, який повернувся з російського полону – виснаженого та схудлого до стану "живий скелет".

"Припускаю, що ті, хто катував хлопця, володіли однією з шести офіційних мов ООН", – написав він під фото.

Також чимало користувачів вказали, що саме в цей день рівно рік тому росіяни влаштували найбільшу техногенну катастрофу в історії після аварії в Чорнобилі – на Каховській ГЕС.

Війна в Україні і діяльність ООН

Як писав УНІАН, українські офіційні особи неодноразово критикували ООН за повну неспроможність зупинити російську агресію в Україні. Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця критикував за бездіяльність генерального секретаря Антоніу Гутерреша персонально.

Показово, що ООН офіційно засудила удар українських дронів по заводу з виробництва дронів-камікадзе "Шахед" в Татарстані на початку квітня.

Щоправда ООН офіційно констатує російські воєнні злочини в Україні, що насправді є важливим. Однак далі фіксації злочинів справа в ООН не йде.

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