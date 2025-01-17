Відомо, що невелика група російських дипломатів приєдналася до публічної екскурсії палатами парламенту.

Російські дипломати змогли отримати доступ до приватної зони парламенту Великої Британії. Наскільки відомо, це сталося напередодні Різдва – наприкінці 2024 року.

Про це пише The Guardian. Інцидент занепокоїв співробітників служби безпеки і викликав приватні попередження від спікерів обох палат британського парламенту.

Відомо, що невелика група російських дипломатів приєдналася до публічної екскурсії палатами парламенту. Вони відірвалися від решти учасників екскурсії, щоб увійти в частину Палати лордів, яка була забороненою до відвідування. Їх виявила охорона і вигнала звідти.

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"Ми підозрюємо, що вони просто хотіли похвалитися перед Кремлем, що проникли до британського парламенту. Це не ідеально, але вони були спіймані до того, як було завдано будь-якої шкоди", – каже джерело в парламенті.

Проте міністри британського уряду були стурбовані цим інцидентом. Члени парламенту та їхні колеги отримали письмове попередження не запрошувати російських дипломатів до парламенту.

Спікер Палати громад сер Ліндсі Хойл і спікер Палати лордів лорд Макфолл з Алклюїта також приватно нагадали депутатам і персам, що вони повинні бути обережними щодо спроб Росії проникнути в систему парламентської безпеки. В окремих листах спікери написали:

"Як офіційно акредитованого представника російського уряду, російського посла не слід вітати в стінах парламенту до подальшого повідомлення. Це стосується всіх інших російських дипломатів і співробітників посольства Росії, акредитованих у Великій Британії".

Зазначається, що російському послу, дипломатам і працівникам посольства РФ у Лондоні заборонено відвідувати парламент Британії з 2022 року.

Інциденти з російськими дипломатами

У березні 2024 року Австрія оголосила двох російських дипломатів небажаними особами, вони мали покинути країну. У МЗС казали, що ці двоє "вчинили дії, несумісні з їхнім дипломатичним статусом".

Таке формулювання зазвичай використовується, коли йдеться про діяльність секретних служб. І те, що серед співробітників російського посольства у Відні є шпигуни, не є секретом.

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