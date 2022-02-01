Експерт вважає, що президент РФ не напав на Україну, оскільки шукає вихід.

Вторгнення в Україну стане катастрофою для Росії. Враховуючи геополітику, президенту РФ Володимиру Путіну навряд чи вийде уникнути міжнародної ізоляції.

Про це заявив американський політичний аналітик Роберт Келлі у колонці для 19FortyFive.

На думку експерта, ЗМІ упустили належне висвітлення теми наслідків ймовірного вторгнення для Росії.

Чи зупинять Путіна гарантії нерозширення НАТО?

Аналітик назвав малоймовірним те, що гарантії нерозширення НАТО на схід заспокоїли б Росію та Путіна, враховуючи націоналістично-реваншистську зовнішню політику російського президента та репресивну внутрішню політику.

"Немає підстав думати, що Росія дозволила б Східній Європі знайти свій власний шлях демократичним шляхом. Путін дав зрозуміти, що він вважає розпад Радянського Союзу жахливим. Принаймні так само вірогідно, що Путін спробував би знущатися з цих несоюзних східноєвропейських держав, як це робила Росія в минулому", - додав Келлі.

Путін загнав себе в кут

Попри численні матеріали ЗМІ щодо могутності російської армії, Келлі закликав проаналізувати загальне становище Росії. За словами експерта, Путін загнав себе в кут, збудувавши свою зовнішню політику навколо конфронтації з НАТО.

Келлі заявив, що у Путіна немає внутрішньої сили у країні для тривалої зовнішньої військової кампанії. Економіка країни теж не витримає повномасштабної війни. ВВП Росії менший за ВВП Південної Кореї, а економіка країни корумпована та вже під санкціями.

"Якщо Путін частково вторгнеться в Україну – за допомогою поєднання військової сили, підтримки збройних сил, диверсійної діяльності тощо – війна, ймовірно, переросте у трясовину, як Ірак чи В’єтнам. Україна справді програє будь-які прямі сутички на полі бою з російською армією, але чисельне націоналістичне населення України точно чинитиме опір вторгненню через асиметричні та партизанські дії, затиснувши російських військових у напівокупації "вічної війни", з якої вони не могли б вийти без поразок. Війна посилить ізоляцію Росії від світової економіки через жорсткі санкції, які обов’язково будуть введені. Москва стане більш залежною від Китаю, і більша частина Європи різко повернеться проти Путіна", - заявив Келлі.

Крім того, аналітик спрогнозував, що Європа шукатиме альтернативу російському газопроводу "Північний потік-2", а країни Східної Європи збільшать витрати на оборону. На думку Келлі, війська США можуть бути розміщені на сході НАТО.

Експерт наголосив, що вторгнення в Україну загрожує Росії ізоляцією від західної економіки на ціле покоління. Очевидно, Росію відключать від системи SWIFT, а політична підтримка "Північного потоку-2" зникне. НАТО, ймовірно, збільшить витрати на оборону. Від Росії може відвернутися навіть Китай, якщо та розв’яже війну з десятками тисяч людських жертв. Келлі впевнений, що ймовірність конфлікту НАТО та РФ буде високою.

"Якби Путін вторгся в Україну, нічого з цього не змінилося б. Насправді альянси країн зі США посиляться, оскільки держави в страху віддалятимуться від Росії. Чи повинні США допомагати Україні - це важке політичне питання, але дилема Путіна набагато гірша… Ймовірно, саме тому Путін, попри всю його хвалькуватість, не напав. Він шукає вихід", - підсумував Келлі.

Загроза вторгнення РФ в Україну

28 січня генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив, що Росія продовжує збільшувати кількість військ біля кордонів України. При цьому він уточнив, що НАТО не відправлятиме свої війська в Україну у разі нового російського вторгнення.

Читайте такожЗеленський проводить переговори з британським прем'єром Джонсоном (онлайн-трансляція)Після цього міністр оборони Олексій Резніков заявив, що РФ стягнула до кордонів України близько 130 тисяч військових - з урахуванням морського і авіаційного потенціалу.

Країни Заходу попередили РФ, що в разі масштабного вторгнення її військ в Україну, введуть проти Росії серйозні санкції.

Своєю чергою в РФ запевняють, що не мають наміру посилювати агресію проти України.

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