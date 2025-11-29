Зума представляла в Національній асамблеї опозиційну партію МК, очолювану її батьком.

Одна з дочок колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми пішла з посади депутата парламенту після повідомлення про те, що вона вербувала молодих людей для служби в російських військах у війні проти України. Про це пише Bloomberg.

Партія "Умконто веСізве" заявила, що Дудузіле Зума буде цілком співпрацювати з розслідуванням справи, що триває. Вона заперечує участь у будь-якій російській вербувальній кампанії, тоді як партія взагалі не брала участі у війні в Україні, додали в партії.

"Ми поважаємо дії влади", - заявив голова партії Наті Нхлеко.

Відео дня

Зазначається, що Нкосазана Зума-Нкубе, інша донька Зуми, минулого тижня порушила кримінальну справу проти своєї зведеної сестри та двох інших осіб за те, що вони обманним шляхом заманили чоловіків у Росію та передали їхньому найманському угрупованню для участі у війні в Україні без їхнього відома та згоди, Обвинувачення ще належить встановити під час розслідування.

Скрутне становище чоловіків уперше стало відоме після того, як президент Сиріл Рамафоса розпорядився провести розслідування вербування громадян ПАР для участі у війні Росії проти України.

Дудузіле Зума - що про неї відомо

Дудузіле Зума раніше була пов'язана з російськими кампаніями в соціальних мережах, де вона публікувала на підтримку президента РФ Володимира Путіна. Наразі вона перебуває під слідством за звинуваченням у державній зраді за підбурювання до насильства в соціальних мережах у 2021 році, коли приблизно 350 людей загинули внаслідок заворушень після того, як її батька відправили до в'язниці за неповагу до суду.

Група з приблизно 20 чоловіків із ПАР і Ботсвани, до яких звернулася Дудузіле Зума, вирушила в Росію в липні, отримавши пропозицію пройти підготовку як охоронців для роботи в політичній партії її батька. За словами деяких родичів, вони підписали військові контракти російською мовою, їх відправили на фронт в Україні і вони втратили зв'язок із сім'ями в серпні.

Раніше цього місяця адміністрація Рамафоси повідомила, що 17 південноафриканців, які застрягли в українському регіоні Донбас, звернулися до уряду ПАР по допомогу.

Вас також можуть зацікавити новини: