Крім того, міжнародні організації фіксують процеси вербування в інших країнах континенту.

Уряд Південної Африки розпочав розслідування після повідомлень про кампанії російських компаній, які вербують місцевих жінок нібито для роботи в промислових зонах. Існують побоювання, що значна частина з них насправді залучається до виробництва військових дронів для війни проти України, пише Bloomberg.

Ключову роль у цьому відіграє Спеціальна економічна зона "Алабуга" в Татарстані — один із центрів виробництва безпілотників Shahed-136. За даними Інституту науки та міжнародної безпеки, африканських жінок заманюють під виглядом працевлаштування у сфері будівництва та обслуговування, а потім переводять на виробничі лінії дронів.

"Ми підрахували, що приблизно 90% жінок, які їдуть до Алабуги, потрапляють до програми використання дронів", – заявив дослідник Спенсер Фарагассо. "Вони створюють зброю та перебувають під прицілом, бо стають частиною війни".

Місцеві структури, зокрема Жіночий бізнес-альянс, підписали угоди на постачання тисяч працівниць у Росію. Організація заперечує, що жінки працюватимуть у небезпечних умовах, проте уряд ПАР офіційно підтвердив початок перевірки.

За інформацією Bloomberg, вербувальники відвідували навіть школи в Йоганнесбурзі, пропонуючи дівчатам безкоштовні квитки та перспективу власного житла в Росії. Подібні заходи відбувалися й у сусідніх країнах – Ботсвані та Лесото.

Завод в Алабузі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Росія налагодила виробництво "Шахедів" у спеціальній економічній зоні Алабуга, що розташована за понад 965 км на схід від Москви. Іран дав дозвіл Росії на їхнє виробництво в рамках угоди на суму в 1,75 млрд доларів, яка була укладена на початку 2023 року.

Водночас Тегеран почав розчаровуватися у Москві, оскільки майже 90% виробництва Shahed розташовано на території Росії. Більше того, країна-агресор почала виготовляти більш досконалі версії з обмеженим іранським внеском.

