Уряд ПАР отримав екстрені виклики з проханням про допомогу в поверненні додому від громадян, які воюють на Донбасі.

Уряд Південної Африки заявив про отримання "сигналів лиха" від 17 південноафриканських чоловіків, які взяли участь у війні між Росією та Україною. Про це пише Reuters із посиланням на заяву уряду ПАР.

"Уряд ПАР отримав екстрені виклики з проханням про допомогу в поверненні додому від 17 південноафриканських чоловіків у віці від 20 до 39 років, які опинилися в пастці в охопленому війною Донбасі в Україні", - стверджується в заяві.

Заявляється, що шістнадцять із них - із провінції Квазулу-Наталь, а один - зі Східної Капської провінції.

"Президент Сиріл Рамафоса розпорядився провести розслідування обставин, які призвели до вербування цих молодих людей у цю, вочевидь, найманську діяльність. Уряд ПАР працює дипломатичними каналами, щоб забезпечити повернення цих молодих людей у відповідь на їхні прохання про допомогу в поверненні додому", - йдеться в заяві.

У повідомленні нагадується, що громадянам чи організаціям ПАР заборонено пропонувати або надавати військову допомогу іноземним урядам або брати участь у бойових діях іноземних держав без дозволу уряду.

ПАР і війна в Україні

Раніше повідомлялося, що уряд ПАР почав розслідування щодо вербування місцевих жінок нібито для роботи в промислових зонах. Існують побоювання, що значна частина з них насправді залучається до виробництва військових дронів для війни проти України.

Також Південна Африка відкрила розслідуванняпісля того, як стало відомо, що компоненти місцевого виробництва використовувалися в російських безпілотниках, задіяних у війні проти України.

